《駐滬專電》上海對一批煽動群體矛盾的「自媒體」帳號從嚴處置

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕８日上海專電》據網信上海微信公眾號，近期，接網民舉報

，屬地部分「自媒體」帳號不擇手段蹭炒社會熱點，煽動群體矛盾，借機引流變現，賺取「毒流

量」牟利。上海市委網信辦依據相關法律法規，對「子棲探房」、「魔都囡」、「正財神」等一

批無底線博流量的自媒體帳號從嚴處置。其中，「子棲探房」（粉絲量２﹒３萬）被全平台封號

，「魔都囡」（粉絲量１５２萬）、「正財神」（粉絲量１﹒５萬）被禁言６０－１８０天，並

禁止關注、暫停營利功能。

另外，對於在奧運會期間，有網民無底線炒作運動員，發表拉踩引戰言論，惡意攻擊、刷量

控評等問題，上海網信辦還加強網上體育「飯圈」問題整治，截至８月６日，小紅書清理相關違

規信息逾１﹒９萬條，下線違規話題２４個、對７４９個違規帳號進行禁言處置。嗶哩嗶哩清理

跟評、彈幕等違規互動信息５８６５２條，對１６３９個違規稿件採取管控措施，封禁４５５３

個違規帳號。虎撲清理相關違規內容１８３２３條，對９４６個帳號根據違規程度予以階梯封禁

、永久禁言處理。咪咕視頻處置違規互動信息７７萬餘條，對２４個違規帳號予以禁言處置。

