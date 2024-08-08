【提振內房】深圳國企出手收儲，業界估京滬有望跟進

《經濟通通訊社８日專訊》綜合內媒報道，全國各地推出的一系列提振房地產政策中，已有

「收儲商品房」模式具體落地。繼５月份廣州增城公開徵集商品房作鐵路項目安置房源後，深圳

市安居集團昨日（７日）也官宣將收購商品房用作保障性住房。業內人士認為，一線城市已開啟

「以購代建」模式，預計京滬後續也有望跟進。



＊一線城市料陸續開啟以購代建模式＊



一般來說，收購已建成存量商品房用作保障性住房，即地方政府組織當地國企從開發商手中

買房，這項政策被業內稱之為商品房「收儲」。人民銀行此前明確設立３０００億元人民幣保障

性住房再貸款，鼓勵金融機構支持地方國企收購已建成未出售商品房。

上海易居房地產研究院副院長嚴躍進表示，早前廣州增城收儲是針對特定項目進行探索，但

深圳以購代建模式是針對全市開展的，示範效應更強，更具有信號意義。深圳操作也意味著一線

城市已經開啟了以購代建模式，預計京滬後續也有望跟進。



＊收儲關鍵是定價，須平衡各方收益＊



不過，多數城市未明確具體定價規則，少數城市明確按照周邊房源進行定價。有房企相關人

士表示，收儲的關鍵是價格，仍需綜合考慮收儲參與各方資金和收益需求的平衡，要因城施策合

理評估價格。

有中介機構人士分析，國家隊收儲最大的難點其實是資金來源，這決定了（對市場）到底影

響多大。以深圳的收購條件來看，要求主力戶型６５平方米以下、優先整棟或整單元未售項目，

在深圳匹配難度或較高。如果符合條件的項目不多，並發展商出售意願不高，都會影響政策的實

際效果。（ｒｙ）

