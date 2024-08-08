  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

08/08/2024 10:12

【提振內房】深圳國企出手收儲，業界估京滬有望跟進

　　《經濟通通訊社８日專訊》綜合內媒報道，全國各地推出的一系列提振房地產政策中，已有
「收儲商品房」模式具體落地。繼５月份廣州增城公開徵集商品房作鐵路項目安置房源後，深圳
市安居集團昨日（７日）也官宣將收購商品房用作保障性住房。業內人士認為，一線城市已開啟
「以購代建」模式，預計京滬後續也有望跟進。
　
＊一線城市料陸續開啟以購代建模式＊
　
　　一般來說，收購已建成存量商品房用作保障性住房，即地方政府組織當地國企從開發商手中
買房，這項政策被業內稱之為商品房「收儲」。人民銀行此前明確設立３０００億元人民幣保障
性住房再貸款，鼓勵金融機構支持地方國企收購已建成未出售商品房。
　　上海易居房地產研究院副院長嚴躍進表示，早前廣州增城收儲是針對特定項目進行探索，但
深圳以購代建模式是針對全市開展的，示範效應更強，更具有信號意義。深圳操作也意味著一線
城市已經開啟了以購代建模式，預計京滬後續也有望跟進。
　
＊收儲關鍵是定價，須平衡各方收益＊
　
　　不過，多數城市未明確具體定價規則，少數城市明確按照周邊房源進行定價。有房企相關人
士表示，收儲的關鍵是價格，仍需綜合考慮收儲參與各方資金和收益需求的平衡，要因城施策合
理評估價格。
　　有中介機構人士分析，國家隊收儲最大的難點其實是資金來源，這決定了（對市場）到底影
響多大。以深圳的收購條件來看，要求主力戶型６５平方米以下、優先整棟或整單元未售項目，
在深圳匹配難度或較高。如果符合條件的項目不多，並發展商出售意願不高，都會影響政策的實
際效果。（ｒｙ）

《說說心理話》【驚恐症來襲】無預警發作...患者親身講述得病經歷及康復過程！必要時自己做一件事可幫到手！► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【30週年連環賞】同行．感謝禮：送你HK$30現金券

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

哈馬斯選出強硬領袖，中東局勢如履薄冰

07/08/2024 18:43

大國博弈

高息定存 | 外圍震盪港銀紛降定存息，華僑6個月再減至3.7...

06/08/2024 16:01

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金