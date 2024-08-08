《Ａ股行情》滬指低開０﹒１８％，深圳重磅救樓市帶動相關地產股

《經濟通通訊社８日專訊》跟隨美股，亞洲股市震盪模式未停，現顯著回軟，滬深股市今早

隨外圍低開，滬綜指低開０﹒１８％，報２８６４﹒７６點，深成指低開０﹒４１％，創業板指

低開０﹒５６％，內需消費股回吐領跌，深圳地產股成亮點。

深圳市安居集團有限公司昨發布通告，稱其所屬企業擬開展收購商品房用作保障性住房工作

，徵集範圍包括深圳市內商品房性質的住宅、公寓、宿舍等，優先選取整幢或整單元未售、可實

現封閉管理的樓幢項目。分析指，深圳是首個在全市範圍收購商品房用作保障房的一線城市，此

前廣州亦有推出類似操作，但範圍局限在特殊地段，有專家更認為京滬亦將跟進收購商品房用作

保障房。

人民銀行今日進行７１億元（人民幣．下同）７天期逆回購，淨回籠３２﹒７億元，雖然中

止了連續五個交易日收水千億的趨勢，但小額逆回購操作仍在繼續。

市場有信號顯示，監管當局正著手壓抑債市過熱。內媒否認監管機構下令停發債券基金的傳

聞，但承認債基審批工作有所放慢，上月並沒有任何債基獲批；此外，昨日（７日）人行時隔四

年再次暫停逆回購，法興銀行亞洲宏觀策略師推測人行可能在抑制對國債上漲的過度押注。

另外，數據顯示人行上月連續第三個月沒有增持黃金，７月末中國外匯儲備規模為

３２５６４億美元，較６月末上升３４０億美元。（ｅｙ）

