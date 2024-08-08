《Ａ股行情》滬綜指半日收升０﹒３８％，地產股先弱後飆

《經濟通通訊社８日專訊》美股隔晚下跌，亞洲股市早段顯著回軟，盤中復穩。滬深股市今

早低開，後來隨外圍回穩倒升，地產股盤中愈升愈有，加上白酒股拉漲，帶動滬綜指半日倒升

０﹒３８％，報２８８０﹒６１點，深成指升０﹒４９％，創業板指受累衛星導航概念回吐，現

揚０﹒０９％。

兩市半日成交４２５３億元人民幣，較上日（７日）同時段成交回增１４％。



＊深加速消化存量房，地產股衝高＊



深圳在四大一線城市之中，率先發起在全市範圍收購商品房用作保障房。深圳市安居集團有

限公司發布通告，稱其所屬企業擬開展收購商品房用作保障性住房工作，徵集範圍包括深圳市內

商品房性質的住宅、公寓、宿舍等，優先選取整幢或整單元未售、可實現封閉管理的樓幢項目。

深圳地產股尤其是地產服務股走高，特發服務（深：３００９１７）飆１１﹒４％，深物業

Ａ（深：００００１１）、世聯行（深：００２２８５）漲停，沙河股份（深：００００１４）

升５﹒６％，深振業Ａ（深：０００００６）升３﹒７％。

一線地產股早段表現冷淡，盤中集體啟動上漲，金地集團（滬：６００３８３）漲停，新城

控股（滬：６０１１５５）飆４﹒７％，保利發展（滬：６０００４８）漲３﹒３％，萬科Ａ

（深：０００００２）升３﹒２％，招商蛇口（深：００１９７９）倒升２﹒１％。

衛星、商業航天板塊連續兩個交易日大升，今日板塊現回吐。飛沃科技

（深：３０１２３２）瀉１１﹒１％，航天晨光（滬：６００５０１）跌停，上海滬工

（滬：６０３１３１）瀉９﹒９％，航天長峰（滬：６００８５５）跌９﹒２％，上海瀚訊

（深：３００７６２）挫８﹒５％，航天智裝（深：３００４５５）跌７﹒６％，西測測試

（深：３０１３０６）跌７﹒５％。（ｅｙ）

