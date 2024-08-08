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AH股新聞

08/08/2024 15:06

《Ａ股行情》全日好淡爭持滬綜指平收，地產股成亮點

　　《經濟通通訊社８日專訊》美股隔晚下跌，亞洲股市早段顯著回軟，盤中一度復穩但收市告
跌。滬深股市今早低開，後來隨外圍回穩倒升，地產股盤中愈升愈有，加上白酒股拉漲，帶動滬
綜指半日倒升，但受軍工、汽車股下跌拖累，滬綜指最終平收，報２８６９﹒９點，深成指跌
０﹒０４％，創業板指受累衛星導航概念回吐，同跌０﹒５４％。明日國家統計局將公布７月
ＣＰＩ和ＰＰＩ數據，關注中國通縮壓力有否減弱。
　　兩市全日成交６１９９億元人民幣，按日成交回增４﹒７％，回到６０００億元人幣以上水
平。
　　市場有訊號顯示，監管當局正著手壓抑債市過熱。內媒否認監管機構下令停發債券基金的傳
聞，但承認債基審批工作有所放慢，上月並沒有任何債基獲批；中國銀行間市場交易商協會今日
通報，部分中小金融機構在國債交易中存在出借債券帳戶和利益輸送等違規情形，協會已將部分
嚴重違規機構移送人行實施行政處罰；此外，昨日人行時隔四年再次暫停逆回購，法興銀行亞洲
宏觀策略師推測人行可能在抑制對國債上漲的過度押注。
　
＊股民漲後即跑，地產股有升但不多＊
　
　　深圳在四大一線城市之中，率先發起在全市範圍收購商品房用作保障房。深圳市安居集團有
限公司發布通告，稱其所屬企業擬開展收購商品房用作保障性住房工作，徵集範圍包括深圳市內
商品房性質的住宅、公寓、宿舍等，優先選取整幢或整單元未售、可實現封閉管理的樓幢項目。
　　深圳地產股尤其是地產服務股走高，深物業Ａ（深：００００１１）、世聯行
（深：００２２８５）漲停，特發服務（深：３００９１７）漲５﹒６％，沙河股份
（深：００００１４）升２％，深振業Ａ（深：０００００６）升１％。
　　一線地產股早段表現冷淡，盤中集體啟動上漲，惟收盤時沽壓重現。金地集團
（滬：６００３８３）曾漲停，全日升幅收窄至５﹒６％，新城控股（滬：６０１１５５）升
２﹒８％，萬科Ａ（深：０００００２）升１﹒９％，招商蛇口（深：００１９７９）倒升
０﹒３％，保利發展（滬：６０００４８）僅升０﹒１％。
　　家品股同獲炒作，亞振家居（滬：６０３３８９）漲停，歐派家居（滬：６０３８３３）升
５﹒９％，匠心家居（深：３０１０６１）升４﹒７％，顧家家居（滬：６０３８１６）升
４﹒５％，喜臨門（滬：６０３００８）升２﹒８％。
　
＊衛星導航概念急回吐＊
　
　　衛星導航板塊連續兩個交易日大升，今日見回吐。天銀機電（深：３００３４２）瀉
１１﹒２％，航天晨光（滬：６００５０１）、上海滬工（滬：６０３１３１）跌停，盟升電子
（滬：６８８３１１）跌９﹒４％，航天智裝（深：３００４５５）跌９﹒２％，超捷股份
（深：３０１００５）跌９％，廣哈通信（深：３００７１１）跌８﹒９％，鋮昌科技
（深：００１２７０）走低８﹒６％。
　　車股亦捱沽，長安汽車（深：０００６２５）挫３％，賽力斯（滬：６０１１２７）跌
２﹒１％，比亞迪（深：００２５９４）跌１﹒１％，廣汽集團（滬：６０１２３８）跌１％，
長城汽車（滬：６０１６３３）、上汽集團（滬：６００１０４）跌０﹒７％。（ｅｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３３４２﹒９４　＋０﹒０４　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　２８６９﹒９０　　０﹒００　　　　２７１１﹒０８　　
　　上證Ａ股指數　　３００８﹒０２　　０﹒００　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　８４４６﹒２１　－０﹒０４　　　　３４８７﹒６７　　
　　深圳創業板指數　１６１１﹒５１　－０﹒５４　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　２３２﹒６１　　－０﹒０９　　　　　０﹒９９　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１１０１﹒４０　＋０﹒２７　　　　　０﹒４９　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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