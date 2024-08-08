《行業數據》上月內地新能源車零售環比增２﹒８％，惟批發銷量降

《經濟通通訊社８日專訊》內地乘聯分會公布，７月全國乘用車市場零售１７２﹒０萬輛，

同比下降２﹒８％，環比下降２﹒６％，結束兩個月連升勢頭。其中７月新能源車零售８７﹒８

萬輛，同比增長３６﹒９％，環比增長２﹒８％，零售滲透率５１﹒１％，但值得留意的是批發

銷量為９４﹒５萬輛，同比增長２７﹒６％，環比下降３﹒６％。

常規燃油車方面，７月零售銷量為８４萬輛，同比下降２６％，環比下降７％。官媒指出，

新能源乘用車國內月度零售銷量首次超過燃油乘用車。

７月汽車零售銷量繼續以比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）大幅領先，達

３１﹒２萬輛，吉利汽車（００１７５）月銷量１１﹒８萬輛排第二，一汽大眾月銷量１１﹒４

萬輛排第三；新勢力品牌之中，理想汽車（０２０１５）繼續領跑，月銷量５﹒１萬輛，在所有

汽車廠商中排在第十。

乘聯分會表示，７月經濟的外部環境不確定性明顯上升，內部有效需求雖然相對不足，居民

消費預期不強。不過，近期內地「以舊換新」的乘用車報廢更新政策逐步見效、各地相應政策措

施出台與跟進，政策推動下的消費潛力釋放效果很好，因此７月新能源車走勢好於乘用車廠商預

測團隊的預期。



＊新能源車上月出口環比增１８％＊



至於汽車出口方面，根據乘用車廠商統計口徑，７月乘用車出口（含整車與全散件）

３７﹒６萬輛，同比增長２０％，環比持平，其中新能源車出口９﹒２萬輛，同比增長１﹒３％

，環比增長１８﹒２％，佔整體汽車出口總量的２４﹒５％。

乘聯分會提及，比亞迪上月出口３萬輛、特斯拉中國２﹒７９萬輛、吉利旗下極星汽車出口

６７５２輛，分別為７月新能源車品牌出口前三名。

乘聯分會表示，伴隨著中國新能源車的規模優勢顯現和市場擴張需求，中國製造的新能源品

牌產品越來越多地走出國門，在海外的認可度持續提升，雖然近期受到外部國家的一些干擾，但

長期看新能源出口市場仍然向好，前景光明。（ｅｙ）

