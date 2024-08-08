《神州金融》中國財險、人保等８０億成立現代化產業股權私募公司

《經濟通通訊社８日專訊》企查查Ａｐｐ顯示，蘇州人保現代化產業股權投資基金合夥企業

（有限合夥）近日成立，執行事務合夥人為元保投資（蘇州）有限公司，出資額８０﹒１億元人

民幣，經營範圍包含：以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動。

企查查股權穿透顯示，該公司由中國財險（０２３２８）、中國人保（０１３３９）

（滬：６０１３１９）旗下中國人民人壽保險股份有限公司、中國人民健康保險股份有限公司、

元保投資（蘇州）有限公司共同持股。（ｓｌ）

