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AH股新聞

08/08/2024 14:01

《神州金融》中國財險、人保等８０億成立現代化產業股權私募公司

　　《經濟通通訊社８日專訊》企查查Ａｐｐ顯示，蘇州人保現代化產業股權投資基金合夥企業
（有限合夥）近日成立，執行事務合夥人為元保投資（蘇州）有限公司，出資額８０﹒１億元人
民幣，經營範圍包含：以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動。
　　企查查股權穿透顯示，該公司由中國財險（０２３２８）、中國人保（０１３３９）
（滬：６０１３１９）旗下中國人民人壽保險股份有限公司、中國人民健康保險股份有限公司、
元保投資（蘇州）有限公司共同持股。（ｓｌ）

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