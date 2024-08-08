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AH股新聞

08/08/2024 14:09

【數據前瞻】機構預計中國７月ＣＰＩ升幅、ＰＰＩ跌幅均微擴

　　《經濟通通訊社８日專訊》國家統計局將於明日（９日）公布７月通脹等數據。《路透》綜
合４２家機構預估中值顯示，季節性影響下部分食品價格回升、疊加暑期帶動文旅消費，預計中
國７月居民消費價格指數（ＣＰＩ）同比微升０﹒３％，升幅較６月擴大０﹒１個百分點；７家
機構預估中值顯示，７月ＣＰＩ環比料從６月的降０﹒２％轉為上升０﹒３％。
　　同時，３４家機構預估中值顯示，大宗商品走弱，７月製造業ＰＭＩ中原材料購進、出廠價
格水平明顯下跌，預計當月工業生產者出廠價格指數（ＰＰＩ）同比跌幅從６月的０﹒８％微擴
至０﹒９％。
　
＊食品等價格支撐ＣＰＩ升幅，大宗商品價跌料加深ＰＰＩ降幅＊
　
　　華創證券研究所首席宏觀分析師張瑜表示，７月物價或維持低位運行。食品方面，天氣因素
影響下，蔬菜和雞蛋價格季節性上漲；供給優化帶動豬肉價格繼續小幅上漲。能源方面，國際油
價震盪，成品油價格小幅上漲。暑期遊帶動出行、文娛、住宿和餐飲等服務需求，預計７月核心
ＣＰＩ環比上漲０﹒３％左右。張瑜並預計，７月ＰＰＩ同比大機會繼續回踩，因７月上游國內
外定價的大宗商品均走弱，製造業出廠和原材料購進價格水平明顯下行。
　　花旗銀行則指出，７月服務業ＰＭＩ數據顯示消費者信心疲軟，夏季出行需求可能疲軟，預
計ＣＰＩ同比將維持低位。花旗亦提到，根據製造業ＰＭＩ價格分項指數表現、國內大宗商品價
格下跌明顯等評估，ＰＰＩ同比降幅將加深。
　
＊標普：中國零售消費增長減速，料下半年及明年續低迷＊
　
　　另外，評級機構標普的最新報告指，中國的零售消費增長正在減速，預計今年下半年和
２０２５年消費將維持低迷；由於中國房地產市場蕭條疊加經濟前景黯淡，消費者信心承壓，宏
觀環境的疲弱狀態將持續。（ｓｌ）

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