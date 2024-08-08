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AH股新聞

08/08/2024 15:34

【大國博弈】美國上半年超越中國，成德國最大貿易夥伴

　　《經濟通通訊社８日專訊》據《路透》報道，根據德國統計局初步數據，美國在今年上半年
取代中國，成為德國最大的貿易夥伴。《路透》基於該數據計算，１至６月，德國對美國的進出
口總額約為１２７０億歐元，而對中國的進出口總額為１２２０億歐元。
　　中國在去年連續第八年成為德國的最大貿易夥伴。今年第一季度，美國就已經超過了中國，
貿易總額高出數億美元。總體來看，德國對美國的出口在今年上半年增長了３﹒３％，達到近
８１０億歐元，對中國的出口則萎縮了近３％，至略高於４８０億歐元；同期從中國的進口下降
近８％至７３５億歐元，而從美國的進口下降３﹒４％至４６１億歐元，能源商品供應帶來一定
支撐。
　　德國工商聯會（ＤＩＨＫ）外貿專家Ｌｏｌａ　Ｍａｃｈｌｅｉｄ認為，美國經濟的韌性幫
助提振了德國出口。鑑於目前地緣政治的不確定性和未來經濟發展的不確定性，不僅在美國和中
國，甚至在德國，都很難預測這種勢均力敵的競爭將如何繼續發展。
　　報道提到，德國此前已表明希望減少對中國的依賴，理由是雙方存在政治分歧，並指責北京
方面採取「不公平做法」；儘管德國在政策措施上一直含糊其辭。（ｓｌ）

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