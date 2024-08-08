《神州債市》外電指金監部門要求江蘇部分農商行暫停國債交易

《經濟通通訊社８日專訊》據《彭博》引述知情人士報道，中國金融監管部門對於債市「瘋

牛」行情的調控再出重拳，江蘇省部分農村商業銀行已應地方金融管理部門要求暫停國債交易，

同業存單等短久期品種的配置目前尚未受到影響。

儘管人民銀行等監管部門此前數次對國債殖利率大幅走低警示風險，債市做多力量依然活躍

，並在上周推動中長期國債殖利率創出新低。監管部門本周以來針對債牛行情的行動力度明顯加

大，此外國有大行據報多次在市場上賣出國債。而江蘇省內部分農商行目前已成為監管部門最新

一輪行動的焦點。

人行主管的自律組織中國銀行間市場交易商協會昨晚（７日）公告，監測發現常熟銀行

（滬：６０１１２８）、蘇農銀行（滬：６０３３２３）在內４家江蘇省內農村商業銀行在國債

二級市場交易中涉嫌操縱市場價格、利益輸送，交易商協會對上述４家機構啟動自律調查。今日

上午，交易商協會又公告稱，近期查處發現部分中小金融機構在國債交易中存在出借債券賬戶和

利益輸送等違規情形，已將部分嚴重違規機構移送人行實施行政處罰，對於其他此類案件線索交

易商協會正在加緊調查處理。



＊非銀機構據報要反饋新債基產品債券投資久期計劃＊



另有知情人士透露，中國監管機構要求部分基金公司反饋新債基產品的債券投資久期計劃，

意在遏制非銀機構激進投資國債市場的風險。知情人士又指，為給市場降溫，中國證監會已明顯

放緩新債券型基金產品的審批流程，至少需要六個月來批准新基金，時間至少是過去正常周期的

兩倍。

報道指，江蘇省金融辦、銀行間市場交易商協會、中國證監會均暫未回應置評請求。



＊國有大行據報今日持續大額賣出７年期活躍券等國債＊



報道又引述多名交易員稱，國有大行今日（８日）上午再度持續大額賣出包括７年期活躍券

在

內的國債，推動７年期活躍券殖利率一度大幅走升５﹒３個基點報２％，並帶動殖利率曲線整體

上移。１０期及３０年期國債期貨亦雙雙下挫。（ｓｌ）



