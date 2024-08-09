《駐京專電》北京朝陽發一千萬新能源車消費券，每車最多領５千元

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明９日北京專電》北京市朝陽區商務局發布，８月１０日起，

北京朝陽將發放１０００萬元（人民幣．下同）新能源汽車消費券，消費者可登錄懂車帝Ａｐｐ

搜索「北京朝陽汽車消費券」進入活動專題頁領券，單台車最高可領５０００元。



＊將以「先用先得」方式進行核銷＊



本次消費券發放時間為２０２４年８月１０日０時至２０２４年８月３１日２４時。消費者

須在朝陽區規範經營的汽車零售企業購車，按照單車銷售金額，每台車可領取消費券１０００元

至５０００元不等。因消費券總額度有限，將以「先用先得」方式進行核銷。本次消費券發放期

間，朝陽區鼓勵區域車企４Ｓ店配套優惠活動，形成消費優惠疊加效應，給予購車消費者更多實

惠。

這是朝陽區２０２４年發放的第三批汽車消費券。３月１４日和５月２６日，朝陽區分別發

放了兩輪４０００萬元汽車消費券。加上本輪消費券，朝陽區今年已發放５０００萬汽車消費券

。

易車榜數據顯示，２０２４年上半年北京新能源乘用車滲透率為４２﹒６％。有業內人士預

測，目前隨著國補報廢更新政策的更新迭代、購車指標增發和相關的區補購車政策的疊加效應，

新能源汽車銷售將迎來新的一波熱度，本輪熱潮或將北京市新能源汽車銷售滲透率推至５５％以

上。

