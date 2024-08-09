  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watche Tre...
etnet專輯
AH股新聞

09/08/2024 09:07

《駐京專電》北京朝陽發一千萬新能源車消費券，每車最多領５千元

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明９日北京專電》北京市朝陽區商務局發布，８月１０日起，
北京朝陽將發放１０００萬元（人民幣．下同）新能源汽車消費券，消費者可登錄懂車帝Ａｐｐ
搜索「北京朝陽汽車消費券」進入活動專題頁領券，單台車最高可領５０００元。
　
＊將以「先用先得」方式進行核銷＊
　
　　本次消費券發放時間為２０２４年８月１０日０時至２０２４年８月３１日２４時。消費者
須在朝陽區規範經營的汽車零售企業購車，按照單車銷售金額，每台車可領取消費券１０００元
至５０００元不等。因消費券總額度有限，將以「先用先得」方式進行核銷。本次消費券發放期
間，朝陽區鼓勵區域車企４Ｓ店配套優惠活動，形成消費優惠疊加效應，給予購車消費者更多實
惠。
　　這是朝陽區２０２４年發放的第三批汽車消費券。３月１４日和５月２６日，朝陽區分別發
放了兩輪４０００萬元汽車消費券。加上本輪消費券，朝陽區今年已發放５０００萬汽車消費券

　　易車榜數據顯示，２０２４年上半年北京新能源乘用車滲透率為４２﹒６％。有業內人士預
測，目前隨著國補報廢更新政策的更新迭代、購車指標增發和相關的區補購車政策的疊加效應，
新能源汽車銷售將迎來新的一波熱度，本輪熱潮或將北京市新能源汽車銷售滲透率推至５５％以
上。

《說說心理話》【驚恐症來襲】無預警發作...患者親身講述得病經歷及康復過程！必要時自己做一件事可幫到手！► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【30週年連環賞】同行．感謝禮：送你HK$30現金券

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

哈馬斯選出強硬領袖，中東局勢如履薄冰

07/08/2024 18:43

大國博弈

高息定存 | 外圍震盪港銀紛降定存息，華僑6個月再減至3.7...

06/08/2024 16:01

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金