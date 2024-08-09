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AH股新聞

09/08/2024 11:01

《駐京專電》發改委：實施觀光遊覽設施更新提升等八大行動

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明９日北京專電》國新辦就《關於促進服務消費高質量發展的
意見》有關情況舉行發布會。國家發改委就業收入分配和消費司負責人常鐵威表示，為擴大養老
托育、文旅體育、家政服務等重點領域服務消費，發改委主要開展了支持文旅體育設施設備提質
升級等三方面工作。
　
＊支持養老托育服務體系設施建設＊
　
　　第一個方面，聚焦堵點痛點，提升「一老一小」服務水平。牽頭編制並報請印發《國務院辦
公廳關於發展銀發經濟增進老年人福祉的意見》。綜合利用中央預算內投資、地方政府專項債券
、普惠養老專項再貸款等資金渠道，支持養老托育服務體系設施建設。
　　第二個方面，是補短板強弱項，支持文旅體育設施設備提質升級。組織實施了「十四五」文
化保護傳承利用工程，安排中央預算內投資支持符合條件的文化旅遊項目，補齊通景道路、旅遊
廁所、停車場、充電設施等重點基礎設施短板；在大規模設備更新和消費品以舊換新的工作當中
，牽頭出台《推動文化和旅遊領域設備更新實施方案》，實施觀光遊覽設施更新提升等八大行動
，將符合條件的重點項目納入超長期特別國債等資金支持範圍。加強體育公園和社會足球場地建
設，改善全民健身場地設施條件。
　　第三個方面，是推動轉型發展，提升家政服務供給質量。部署開展了家政服務質量提升「十
大行動」，牽頭深化家政產教融合、家政進社區等專項行動，圍繞降成本、規範化、高質量三方
面重點，加快家政服務業從中介制向員工制轉型，推動家政職業化發展。
　

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