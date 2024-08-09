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AH股新聞

09/08/2024 11:28

《駐京專電》文旅部：鼓勵各地制定實施景區門票優惠等惠民舉措

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明９日北京專電》文旅部產業發展司負責人馬力在國新辦新聞
發布會上表示，發揮好文旅消費促增長、惠民生的作用。在豐富消費惠民活動舉措方面。持續開
展全國文化和旅遊消費促進活動，鼓勵各地制定實施景區門票優惠、文旅消費券、滿減優惠等多
樣化惠民舉措，讓百姓真受益，讓企業得實惠。推進文旅融合及與相關產業融合發展，優化消費
惠民活動舉措，與促進餐飲、住宿、體育、數字、綠色、健康消費等一體推進，創新文旅消費場
景，豐富個性化、定制化產品供給，滿足多樣化消費需求。
　　他並表示，與中國銀聯共同實施「百城百區」文化和旅遊消費行動計劃，組織有關合作銀行
、支持企業將營銷經費和優質資源向文旅領域傾斜。暑期，中國銀聯推出「夏日伴你遊」專題活
動，圍繞旅遊景區、酒店、餐飲、購物等各類消費場景開展線上線下惠民活動。工商銀行推出「
工銀愛旅行　　隨機一分遊」，工行信用卡愛購酒店等活動。攜程旅行開展夏日出遊特惠活動，
推出度假、租車、門票、演出等惠民措施。中國石化拿出９億元人民幣補貼優惠，圍繞「愛跑節
」「易捷易享節」推動暑期自駕出行的惠民措施，讓自駕遊更實惠、更便利。

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