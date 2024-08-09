  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
AH股新聞

09/08/2024 12:42

《駐京專電》商務部：積極優化餐飲業營商環境，持續監測發展動態

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明９日北京專電》商務部服務貿易和商貿服務業司司長王東堂
在發布會上表示，積極營造良好發展氛圍。將會同相關部門積極優化餐飲業營商環境，規範行業
經營秩序，挖掘宣傳餐飲從業人員優秀事跡，提升餐飲從業人員職業榮譽感。商務部還將持續監
測餐飲業發展動態，總結梳理各地推進餐飲業高質量發展的有效做法和典型經驗，特別是在場景
創新、品牌培育、數字賦能以及優化營商環境等方面的好經驗、好案例，及時做好宣傳推廣，與
相關部門、各地方密切合作，共同推動餐飲業的高質量發展。
　
＊抓好開放，推動放寬服務業市場准入＊
　
　　商務部部長助理唐文弘表示，發展服務消費，提升供給質量是關鍵。將抓好開放，推動放寬
服務業市場准入，提升跨境服務貿易開放水平，提供更多高品質、差異化供給。講到差異化，各
地要發揮好各自的優勢，提供更多差異化服務供給。要抓好品質，不斷改善服務消費體驗，撬動
市場資源和社會力量，鼓勵發展多元化、多層級的服務消費體系；抓好創新，深耕細分市場，促
進跨界融合、多業態融合、多場景交融，通過創新為傳統服務消費賦能。

【你點睇】港隊參加奧運氣勢如虹，你認為港隊可獲多少獎牌？會點支持港隊運動員？► 立即投票

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【30週年連環賞】同行．感謝禮：送你HK$30現金券

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

奧運的兩種精神

09/08/2024 07:39

大國博弈

高息定存 | 外圍震盪港銀紛降定存息，華僑6個月再減至3.7...

06/08/2024 16:01

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金