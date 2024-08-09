《駐京專電》商務部：積極優化餐飲業營商環境，持續監測發展動態

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明９日北京專電》商務部服務貿易和商貿服務業司司長王東堂

在發布會上表示，積極營造良好發展氛圍。將會同相關部門積極優化餐飲業營商環境，規範行業

經營秩序，挖掘宣傳餐飲從業人員優秀事跡，提升餐飲從業人員職業榮譽感。商務部還將持續監

測餐飲業發展動態，總結梳理各地推進餐飲業高質量發展的有效做法和典型經驗，特別是在場景

創新、品牌培育、數字賦能以及優化營商環境等方面的好經驗、好案例，及時做好宣傳推廣，與

相關部門、各地方密切合作，共同推動餐飲業的高質量發展。



＊抓好開放，推動放寬服務業市場准入＊



商務部部長助理唐文弘表示，發展服務消費，提升供給質量是關鍵。將抓好開放，推動放寬

服務業市場准入，提升跨境服務貿易開放水平，提供更多高品質、差異化供給。講到差異化，各

地要發揮好各自的優勢，提供更多差異化服務供給。要抓好品質，不斷改善服務消費體驗，撬動

市場資源和社會力量，鼓勵發展多元化、多層級的服務消費體系；抓好創新，深耕細分市場，促

進跨界融合、多業態融合、多場景交融，通過創新為傳統服務消費賦能。

