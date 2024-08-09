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AH股新聞

09/08/2024 16:28

《駐京專電》金監總局：嚴禁財險公司線下業務轉網上，避屬地監管

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明９日北京專電》國家金監總局發布關於加強和改進互聯網財
產保險業務監管有關事項的通知，嚴禁財產保險公司將線下業務通過互聯網方式拓展經營區域，
規避屬地監管。財產保險公司開展互聯網財產保險業務，應建立保險合同批改、退保、理賠和投
訴處理等全流程服務體系。無法全流程線上提供服務的，財產保險公司應在簽訂保險合同前以顯
著方式告知金融消費者，並在自營網絡平台或委托的保險中介機構自營網絡平台予以披露；因特
殊原因需暫停線上某類保險。
　　互聯網保險公司之外的財產保險公司開展互聯網財產保險業務，應符合以下條件：（一）最
近連續四個季度綜合償付能力充足率不低於１２０％，核心償付能力充足率不低於７５％；（二
）最近連續四個季度風險綜合評級為Ｂ類及以上；（三）金融監管總局規定的其他條件。互聯網
保險公司開展互聯網財產保險業務，應符合《互聯網保險業務監管辦法》有關條件，且上季度末
償付能力、風險綜合評級滿足前款要求的指標。
　
＊嚴禁財產保險公司將線下業務通過互聯網方式拓展經營區域＊
　
　　此外，符合本通知條件的財產保險公司，原則上可將互聯網財產保險業務的經營區域拓展至
未設立分公司的省（自治區、直轄市、計劃單列市），並及時向拓展地的派出機構報告互聯網財
產保險業務拓展情況。嚴禁財產保險公司將線下業務通過互聯網方式拓展經營區域，規避屬地監
管。

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