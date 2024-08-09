《神州基金》多隻ＱＤＩＩ基金放寬限購

《經濟通通訊社９日專訊》近期，伴隨美股等海外市場巨震，此前因火爆而限購的多隻

ＱＤＩＩ基金陸續放寬大額申購上限，也有此前暫停申購的ＱＤＩＩ恢復申購，但仍保持大額限

購。

例如，華寶納斯達克精選股票發起式（ＱＤＩＩ）的限制申購金額由２萬元（人民幣．下同

）升至１０萬元，摩根海外穩健配置混合（ＱＤＩＩ－ＦＯＦ）人民幣份額限購金額由１萬元升

至５萬元。此外，景順長城納斯達克科技ＥＴＦ聯接（ＱＤＩＩ）人民幣份額、建信富時１００

指數（ＱＤＩＩ）由暫停限購轉換至限制超過１００元的申購；萬家納斯達克１００指數發起式

（ＱＤＩＩ）由此前限制超過１萬元的申購變為恢復大額申購。

業內人士分析，近期全球市場大波動，引發恐慌情緒，或導致部分投資者選擇暫時離場，這

可能也是一向額度告急的ＱＤＩＩ基金放寬大額申購上限或恢復申購的主因。

展望美股後市，華寶基金國際業務部認為，聯儲局降息預期臨近，市場短期波動不改長期趨

勢。在今年較大的漲幅後，短期波動在所難免。繼續看好ＡＩ中長期的發展潛力，短期的股價波

動並未影響長期技術革命的大背景。（ｌｃ）

