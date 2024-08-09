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AH股新聞

09/08/2024 11:20

【提振內房】降門檻、增額度，多地密集優化住房公積金政策

　　《經濟通通訊社９日專訊》近期全國多地密集優化住房公積金政策。根據中指研究院統計，
７月份以來，廣州、武漢、南京等約５０城陸續優化公積金政策，其優化方向主要為降低首套、
二套公積金貸款首付比例，提高公積金貸款最高額度，優化公積金貸款住房套數認定標準等政策
。　
　　例如，雲南省昆明市公積金管理中心上周就宣布，繳存人家庭購買第二套改善型自住住房申
請住房公積金貸款的，最低首付款比例由３０％下調至２０％。與此同時，生育二孩、三孩的繳
存人家庭購買首套自住住房，滿足住房公積金貸款條件的，住房公積金貸款最高額度分別上浮
２０％、３０％。
　　廣州住房公積金管理中心也宣布，自８月１日起，在廣州市行政區域內購買新建商品住房的
住房公積金繳存人，可申請提取本人及其配偶名下住房公積金支付購房首付款。
　　業內普遍認為，隨著各地住房公積金改革的深化，預計後續更多支持政策有望釋放。上海易
居房地產研究院副院長嚴躍進表示，住房公積金政策可以優化的內容很多。比如，有些城市已經
針對以舊換新工作落實了公積金的專項支持；針對房地產市場的交易，建議後續一些契稅等稅費
可以用公積金繳納；公積金提取支付首付方面，適當可以做一些額度的提高等。（ｌｃ）

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