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AH股新聞

09/08/2024 11:20

【提振內房】新疆：實施購房補貼，下調公積金貸款利率

　　《經濟通通訊社９日專訊》新疆日前發布的《關於促進新疆自治區房地產市場平穩健康發展
的若干措施（試行）》提出，要因地制宜實施購房補貼，因城施策制定住房優惠政策。實施購房
補貼的方式是直接發放補貼或發放家電、家裝、車位等消費券。
　　同時，下調公積金貸款利率０﹒２５個百分點，其中，５年以上首套公積金貸款利率從
３﹒１％調整為２﹒８５％。各地根據當地實際提高公積金貸款額度，對引進人才、多孩家庭的
住房公積金貸款提高額度不低於２０％。放寬公積金貸款審核徵信條件，由各地自行確定。積極
開展公積金貼息貸款和組合貸款業務。繳存職工的父母或子女可以作為共同申請人提取住房公積
金賬戶餘額幫助該繳存職工支付購房款，可全額提取支付首付款。
　　《措施》還支持收購存量商品房用作保障性住房。以市、縣為單位，全面摸排保障性住房需
求，按照「以需定購」原則，確定１－２家地方國有企業，以不超過同地段保障性住房重置價格
（土地划撥成本＋建安成本＋不超過５％的利潤）收購房地產企業已建成存量商品房，用作配售
型或配租型保障性住房。確保收購之後迅速配售或租賃，房源不能積壓在手上。（ｌｃ）

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