《中國要聞》合肥１﹒３億元法拍廠房僅１﹒８萬元成交，法院撤單

《經濟通通訊社９日專訊》近日，北京市西城區人民法院在京東資產交易平台上拍賣的一個

價值１﹒３億元（人民幣．下同）的廠房，由１元起拍，最終拍賣成交價僅１﹒８萬元。

該廠房位於安徽省合肥市高新區雲飛路，總層數為６層，建築總面積９５５０﹒６４平方米

，房屋結構為鋼筋混凝土，規劃用途為工業。

成交確認書顯示，這名幸運的「撿漏」者是一名叫劉濤的自然人，也是標的物所屬公司的員

工，得到消息參與競買。拍賣平台工作人員稱，該拍賣訂單已被法院撤銷。

資料顯示，該廠房於６月２５日和７月１６日已在京東資產交易平台進行過２次公開拍賣，

但均遭遇了流拍。第一次起拍價為９１４０萬元，第二次拍賣時降低起拍價至７３１２萬元。由

於該拍賣房產是刑事案件涉案財物，兩次流拍後法院進行無保留價拍賣，從１元起拍，預繳款１

元，保證金０﹒２元，加價幅度為每次０﹒０１元，離標的物１﹒３億多元的市場價相距甚遠。



＊債權人差點氣暈過去＊



有內地媒體引述該廠房的債權人之一劉青安說，這個巨額廠房現任產權人欠他３０００多萬

元，他希望通過競買取得該廠房的產權。令他意外的是，整棟的６層樓房竟然被１﹒８萬元變賣

成交了！

劉青安的兒媳婦陳女士說：「我不停地點擊，一次也只能加價幾十塊錢！下次再出價時，仍

然需要不停地點擊！我希望自己一次可以加價１００萬元，把價格抬高，甩掉那些試圖撿漏的『

擼羊毛的人』，但是因為系統無法自定義出價，所以無法甩開。從８月２日開始，我們就發動親

友不停地競拍抬價，連天加夜地競價抬價，才把競買價格抬高到一萬多元。８月５日早晨，我實

在太累了，就在上廁所洗漱的時候，這次變賣結束了！」

如果這棟大樓真的被１﹒８萬元變賣了，那麼這棟樓主人欠劉青安的３０００多萬元的債，

也就徹底爛了。劉青安說：「８月５日早晨，當我看到這次變賣１﹒８萬元競價結束時，氣得差

一點暈倒了。當天就帶著全家人向北京市西城區人民法院反映情況了。」（ｌｃ）

