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09/08/2024 17:51

《國企紅籌》新天綠色能源：７月集團完成發電量按年減少２４％

　　《經濟通通訊社９日專訊》新天綠色能源（００９５６）（滬：６００９５６）公布，根據
公司初步統計，２０２４年７月，公司及其附屬公司按合併報表口徑完成發電量約７７﹒２萬兆
瓦時，按年減少２４﹒０８％。截至２０２４年７月３１日，累計完成發電量約８３０萬兆瓦時
，按年減少６％。（ｂｎ）

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