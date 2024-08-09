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AH股新聞

09/08/2024 08:00

《神州頭條》財經報章頭版摘要：監管嚴查國債違規交易

　　《經濟通通訊９日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：　
　
《中國證券報》
　
打造更強勁的消費主引擎
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
今年以來，中國消費市場規模持續增長，新型消費不斷發展。隨著一系列發展和改革舉措接續出
台，擴內需促消費政策落實落細，我國超大規模市場消費潛力有望不斷釋放。
　
完善激勵約束機制，提升上市公司分紅水平
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》提出，完善上市公司分紅激勵
約束機制。近期，有關部門就此作出部署，明確引導上市公司加大分紅、回購等力度，培育高質
量上市公司。
　
三部門：加快「雙碳」標準計量體系建設
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
為加快推進碳達峰碳中和標準計量工作，有效支撐中國碳排放雙控和碳定價政策體系建設，國家
發改委、市場監管總局、生態環境部近日聯合發布《關於進一步強化碳達峰碳中和標準計量體系
建設行動方案（２０２４－２０２５年）》，聚焦當前標準計量工作的短板弱項和薄弱環節，有
針對性部署實施１６項重點任務。
　
　
《上海證券報》
　
金融法治建設再邁進，制度改革護航金融穩定
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
隨著金融改革自上而下推進，關乎金融的頂層設計更要立足長遠、系統謀劃。從決定中可以看到
，嚴監管和防風險的導向得到延續，更有不少新提法、新思路，折射出下一步改革方向。
　
地方財政圈定下半年重點任務
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
多地發布的上半年財政預算執行情況等發現，促進經濟發展、優化治理體系、防範債務風險成為
下半年地方財政工作的三大關鍵詞。
　
「國聯＋民生」重組草案出爐
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
在發布重大資產重組預案僅過去不到３個月，國聯證券８日披露重組草案，擬通過發行Ａ股股份
方式向國聯集團、灃泉峪等４５名交易對方購買其合計持有的民生證券９９﹒２６％股份，並募
集配套資金。這是繼５月１４日國聯證券發布公告稱擬發行Ａ股股份購買民生證券１００％股份
後的又一實質性進展。
　
　
《證券時報》
　
共向上同向新，中部崛起正當時
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
上半年，中部區域經濟發展有「質」有「量」，河南、湖北、湖南、安徽等經濟總量位居全國前
列；六省規模以上高技術產業增加值維持雙位數增長；糧食生產基地、能源原材料基地、裝備製
造及高技術產業基地和綜合交通運輸樞紐建設帶來發展合力等，彰顯中部崛起正在「進行中」，
肩負起高質量發展的時代重任。
　
監管嚴查國債違規交易
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中國銀行間市場交易商協會８日發布消息稱，近期，在交易商協會查處的案件中，部分中小金融
機構在國債交易中存在出借債券帳戶和利益輸送等違規情形，交易商協會已將部分嚴重違規機構
移送人行實施行政處罰，對於其他此類案件線索交易商協會正在加緊調查處理。
　
新一輪券業併購潮起
＝＝＝＝＝＝＝＝＝
新一輪的券業併購潮起，但此輪併購的環境、動因和目標和過去已然不同。政策上，監管層扶優
限劣、鼓勵併購重組，支持建設一流投資銀行；競爭方面，國際知名投行高盛、摩根大通、法巴
等已設立全資券商；發展趨勢上，行業集中度進一步提升，部分中小券商股東有意出讓股權。
（ｌｃ）

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