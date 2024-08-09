《鍾之日記》股市極動盪，成交平如鏡

《鍾之日記》８月９日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



美國最新失業數據反映該國經濟衰退的憂慮有所緩解，美股周四大幅反彈，亞太區主要股市

今日造好，都為港股創造上升條件。恒指今早高開超過２００點，最高曾升至１７２５２，但Ａ

股尾段向下，恒指升幅收窄，收報１７０９０，升１９８點或升１﹒２％，主板成交近８８１億

元。

恒指本周經歷外圍震盪，但全周計仍上升１４４點。雖然今日收升超過２００點，但成交金

額只得８８０億元，成交金額本周最低。比起周一（５日）跌市成交１３５０億元相差甚遠。顯

示升市動力不足，預料下周恒指依然反覆。



＊Ａ股成交兩年來最悶一天＊



外圍股市今日進一步回升，滬深股市跟隨高開，惟午後三大指數集體翻綠，維生素、遊戲、

醫藥等跌幅居前，地產股則先跌後回升，惟獨難撐市，滬綜指全日收跌０﹒２７％，報

２８６２﹒１９點，深成指跌０﹒６２％，創業板指跌０﹒９８％。留意到成交低迷，兩市全日

成交５６３１億元人民幣，按日減９％，創２０２２年１０月１１日以來近兩年低。

國家統計局公布，消費需求持續恢復，加之部分地區高溫降雨天氣影響，今年７月，全國居

民消費價格（ＣＰＩ）同比上漲０﹒５％，高於市場預期的上漲０﹒３％，漲幅比６月的

０﹒２％擴大０﹒３個百分點。今年７月，全國工業生產者出廠價格（ＰＰＩ）同比下降

０﹒８％，優於預期的下降０﹒９％，降幅與上月持平，統計局稱是受市場需求不足及部分國際

大宗商品價格下行等因素影響。

環球股市本周遭遇「黑色星期一」，滬綜指周一跌幅達１﹒５４％刷新半年低。不過，亞洲

股市第二日已經開始反彈行情，Ａ股雖然接連兩個交易日小幅反彈，但難挽周初失地，全周仍跌

１﹒５％。



＊中移動半年績出爐，滙證不樂觀＊



中移動（００９４１）公布，截至２０２４年６月３０日止中期純利８０２﹒０１億元人民

幣，按年升５﹒３％；每股基本盈利３﹒７５元人民幣，派發中期息２﹒６港元，按年升７％。

期內，公司營運收入為５４６７億元人民幣，按年增長３％；其中，通信服務收入為

４６３６億元人民幣，按年增長２﹒５％；數字化轉型收入達到１４７１億元人民幣，按年增長

１１％，佔通信服務收入比達到３１﹒７％；移動客戶數突破１０億戶，其中５Ｇ網絡客戶數為

５﹒１４億戶；移動ＡＲＰＵ達到５１元人民幣。

滙證降中移動港股至「持有」，花旗和中銀國際保持「維持買入」評級。中移動股價跌

１﹒３％，報７１﹒３元。

滙證指，中移動今年上半年收入較預期為低，而隨著低價值客戶增加和數據使用量下降，而

客戶移動業務ＡＲＰＵ下降，由於宏觀環境更加嚴峻，ＤＩＣＴ業務增長放緩，但中期每股股息

２﹒６元，高於該行預期，將其Ｈ股目標價由７７元下調至７４元，而Ａ股目標價亦由１１７元

降至１０４元，ＡＨ評級則降至「持有」。



＊新能源車成主流，理想漲超５％＊



內地７月新能源車月度銷量首超燃油車，單月零售滲透率達５１﹒１％，按年升１５個百分

點。這意味著在乘用車終端銷售中，新能源汽車已成為市場主流。

乘聯分會發布數據，７月全國乘用車市場零售１７２萬輛，同比降２﹒８％，環比降

２﹒６％；其中，常規燃油車零售８４萬輛，同比下降２６％，環比下降７％，而同期新能源車

市場零售量８７﹒８萬輛，同比增長３６﹒９％，環比增２﹒８％。

另一機構數據同樣佐證新能源車銷量造好的市況。中汽協指出，７月全國汽車產銷分別完成

２２８﹒６萬輛和２２６﹒２萬輛，同環比均降，但新能源汽車７月份產銷分別錄得同比增長

２２﹒３％和２７％，另外，新能源新車銷量達汽車新車總銷量的４３﹒８％。

一眾新勢力車股造好，理想汽車（０２０１５）漲５﹒４％，小鵬汽車（０９８６８）升

３﹒７％，比亞迪（０１２１１）升３﹒２％，蔚來（０９８６６）升３﹒１％。



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