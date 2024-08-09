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AH股新聞

09/08/2024 09:15

【提振內房】克而瑞：７月房企融資５２３億元，規模創年內新高

　　《經濟通通訊社９日專訊》克而瑞地產研究最新公布的監測數據顯示，今年７月，內地６５
家典型房企的融資總量為５２３﹒４６億元（人民幣．下同），環比增加６３﹒８％，同比減少
９％，單月的融資規模創下了２０２４年以來的新高，主要是因為萬科（０２２０２）
（深：０００００２）獲得３２６﹒６６億元的銀行貸款。１－７月上述房地產企業累計融資總
量為２６７８﹒４７億元，同比減少３２％。
　　在融資結構方面，７月房企境內債權融資５００﹒２６億元，環比增加５６﹒６％，同比增
加１２％；境外債權融資２３﹒２億元，同比減少６７﹒９％。
　　７月房企債券發行了１５０﹒５億元，環比減少２﹒９％，同比減少５５﹒６％。債券類平
均融資成本為２﹒８５％，環比降低０﹒４１個百分點，同比降低０﹒６７個百分點。本月境外
方面僅有越秀地產（００１２３）發債，因此整體融資成本僅為４﹒１％；而由於境內發債的企
業仍然主要是首開（滬：６００３７６）、金隅（０２００９）（滬：６０１９９２）、保利置
業（００１１９）等央企國企，因此境內融資成本仍然保持在較低的水平。
　　在債務違約方面，７月沒有新增房企首次曝出債務違約。然而整體看來，由於近期房企融資
仍然較為低迷，再加上房地產銷售仍未完全復甦，因此未來仍有可能有更多房企曝出債務違約事
件，流動性問題仍需要行業注意。（ｌｃ）

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