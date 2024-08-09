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AH股新聞

09/08/2024 09:04

《兩岸關係》國台辦增懲獨專欄，批民進黨圖拉無辜民眾為台獨墊背

　　《經濟通通訊社９日專訊》國台辦、公安部政府網站推出「依法懲治『台獨』頑固分子」專
欄，公布針對「台獨」頑固分子的線索舉報郵箱。民進黨當局稱，這對兩岸交流互動製造更多的
障礙與傷害、阻撓兩岸人民往來交流，又稱大陸沒有權力懲治台灣人民。國務院台辦發言人朱鳳
蓮昨表示，民進黨當局故意將廣大台灣同胞同極少數台獨分子混為一談，企圖拉無辜民眾為台獨
墊背，企圖借抹黑大陸來阻撓兩岸交流往來，只能說明其色厲內荏、顛倒黑白，完全是徒勞的。
　
＊民進黨指台獨舉報郵箱礙兩岸交流＊
　
　　朱鳳蓮指，台灣是中國的一部分，國家絕不允許台獨分裂勢力以任何名義、任何方式把台灣
從中國分裂出去。依法懲治台獨頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪，是捍衞國家主權、統一
和領土完整的應有之義，是維護兩岸同胞共同利益和中華民族根本利益的正義之舉。兩岸民眾高
度支持有關依法懲「獨」措施，認為精準打擊台獨頑固分子的措施行之有效，也充分認識到依法
懲治的是極少數涉「獨」言行惡劣、謀「獨」活動猖獗的頑固分子及其實施的分裂國家、煽動分
裂國家犯罪，不涉及廣大台灣同胞。
　　她強調，清除破壞兩岸關係的害群之馬，目的是從根本上維護台海和平穩定、保障廣大台灣
同胞安全福祉。
　
＊上半年台胞來大陸人次倍增＊
　
　　朱鳳蓮引述統計數據指出，今年上半年，兩岸人員往來２０８﹒３萬人次，同比增長
９９﹒５％，其中台胞來大陸１９２﹒８萬人次，同比增長１﹒０３倍。這充分說明兩岸交流合
作的歷史大潮滾滾向前，不會因民進黨當局及台獨勢力的謊言和欺騙而受影響。（ｒｙ）

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