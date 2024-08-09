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AH股新聞

09/08/2024 17:21

【提振Ａ股】中證監稱將優化險資、社保基金等中長期資金入市政策

　　《經濟通通訊社９日專訊》據《新華社》報道，中證監市場一司司長張望軍表示，未來資本
市場改革需要更加重視投融資兩端的平衡。
　　張望軍表示，投資端方面，需要提升對投資者的服務和回報。將推動有關方面針對保險資金
、社保基金、養老保險基金等中長期資金特點，優化入市政策安排，打通制度堵點痛點；支持證
券基金經營機構推出更多匹配中長期資金需求的產品和服務，更好發揮行業機構引領和示範作用
，穩步推進公募基金行業費率改革落地見效；積極支持上市公司特別是央國企上市公司通過股份
回購、股東增持等方式加強市值管理，提升投資者回報水平等。
　　融資端方面，張望軍指出，要科學制定資本市場發展規劃，嚴格規範融資行為，合理把握新
股發行和再融資節奏，加強逆周期調節。同時，落實好資本市場服務科技企業高水平發展十六項
措施和深化科創板改革八條措施，聚焦國家重大戰略和經濟社會發展重點領域、薄弱環節提升服
務質效，引導資源要素向新質生產力集聚，增強資本市場對科技創新的包容性和適配性。
　　張望軍說，下一步監管部門將持續抓好貫徹落實，重點從五方面發力：一是從資產端著手，
大力提升上市公司投資價值；二是從資金端著手，持續引入更多源頭活水；三是從交易端著手，
進一步優化完善市場監管機制；四是從文化端著手，積極培育長期價值投資理念；五是從工具端
著手，進一步豐富完善政策工具箱。（ｅｙ）

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