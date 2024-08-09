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AH股新聞

09/08/2024 09:28

《Ａ股行情》滬綜指高開０﹒３５％，美衰退憂慮緩解環球股指回升

　　《經濟通通訊社９日專訊》美國首次申領失業救濟人數創近一年最大降幅，緩解市場對美國
經濟衰退憂慮，環球股市進一步回升。滬深股市先行高開，滬綜指高開０﹒３５％，報
２８７９﹒８７點，深成指高開０﹒４８％，創業板指高開０﹒６４％，半導體、白酒股造好，
地產股回吐。
　　內地乘聯分會公布，７月全國乘用車市場零售１７２﹒０萬輛，同比下降２﹒８％，環比下
降２﹒６％，結束兩個月連升勢頭。７月新能源車零售８７﹒８萬輛，同比增長３６﹒９％，環
比增長２﹒８％，值得注意的是新能源車７月零售滲透率達到５１﹒１％，意味著新能源車首次
在月度零售銷售上超越傳統燃油車。
　　內地監管機構加重劑量平抑債市過熱，江蘇四家農商行被指在國債二級市場交易中涉嫌操縱
市場價格、利益輸送，遭中國銀行間市場交易商協會啟動自律調查，據報該省部分農商行已被要
求暫停國債交易。人行主管《金融時報》表示，帳戶出借方允許其他實體或個人使用期帳戶進行
債券交易，通常涉及不合規的資金流動和潛在的利益輸送，此舉恐扭曲市場價格，從而增加信用
風險。
　　人民銀行今日進行１２９億元（人民幣．下同）７天期逆回購，操作量經過連續五個交易日
地量規模甚至零後，重上三位數，今日淨投放１１７﹒３億元。人行本周共進行２１２﹒９億７
天期逆回購操作，實現淨回籠７５９７﹒６億元，單周收水規模創近一個月新高。（ｅｙ）

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