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AH股新聞

09/08/2024 11:38

《Ａ股行情》滬綜指半日收升０﹒１２％，ＣＰＩ稍轉強地產股急漲

　　《經濟通通訊社９日專訊》國家統計局公布，消費需求持續恢復，加之部分地區高溫降雨天
氣影響，今年７月，全國居民消費價格（ＣＰＩ）同比上漲０﹒５％，高於市場預期的上漲
０﹒３％，漲幅比６月的０﹒２％擴大０﹒３個百分點。
　　美國經濟衰退憂慮減，加上市場樂見中國需求端有起色，地產、石油股拉漲，銀行、白酒等
板塊亦偏升，但三大電信商及醫藥板塊下跌拖累升勢，滬綜指半日上升０﹒１２％，報
２８７３﹒４７點，深成指揚０﹒０６％，創業板指軟０﹒１２％。
　　兩市半日成交３６５２億元（人民幣．下同），較上日（８日）同時段成交下跌１４％，返
回較低水平。
　　國家統計局亦公布，受市場需求不足及部分國際大宗商品價格下行等因素影響，今年７月，
全國工業生產者出廠價格（ＰＰＩ）同比下降０﹒８％，優於預期的下降０﹒９％，降幅與上月
持平。
　
＊喜見內需修復，石油股無懼降價＊
　
　　地產股今早低開，但見內需稍有修復後，板塊開盤後快速倒升，並領漲大盤。其中，金地集
團（滬：６００３８３）一度漲停，半日升７﹒８％，新城控股（滬：６０１１５５）升
５﹒６％，萬科Ａ（深：０００００２）漲４﹒２％，招商蛇口（深：００１９７９）升
２﹒４％，保利發展（滬：６０００４８）升２％。
　　國家發改委宣布今日起國內汽、柴油價格每噸分別下調３０５元和２９０元，是今年以來第
六次下調，並創今年最大降幅。然而石油股仍漲，中國海油（滬：６００９３８）升２﹒９％，
中國石油（滬：６０１８５７）升２﹒２％，中國石化（滬：６０００２８）揚０﹒９％。
　
＊中移動績後捱沽，連累同業＊
　
　　中移動（滬：６００９４１）中期純利８０２﹒０１億元，按年升５﹒３％；每股基本盈利
３﹒７５元，派發中期息２﹒６港元，按年升７％。
　　期內，營運收入為５４６７億元，按年增長３％；其中，通信服務收入為４６３６億元，按
年增長２﹒５％；數字化轉型收入達到１４７１億元，按年增長１１％，佔通信服務收入比達到
３１﹒７％；移動客戶數突破１０億戶，其中５Ｇ網絡客戶數為５﹒１４億戶；移動ＡＲＰＵ達
到５１元。有綫寬帶客戶數為３﹒０９億戶，其中家庭寬帶客戶數為２﹒７２億戶；家庭客戶綜
合ＡＲＰＵ達到４３﹒４元。
　　中移動Ａ股績後跌２﹒４％，報１０１﹒４９元；中國電信（滬：６０１７２８）跌
１﹒５％，Ａ股聯通（滬：６０００５０）跌０﹒９％。（ｅｙ）

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