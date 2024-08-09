《Ａ股行情》滬綜指半日收升０﹒１２％，ＣＰＩ稍轉強地產股急漲

《經濟通通訊社９日專訊》國家統計局公布，消費需求持續恢復，加之部分地區高溫降雨天

氣影響，今年７月，全國居民消費價格（ＣＰＩ）同比上漲０﹒５％，高於市場預期的上漲

０﹒３％，漲幅比６月的０﹒２％擴大０﹒３個百分點。

美國經濟衰退憂慮減，加上市場樂見中國需求端有起色，地產、石油股拉漲，銀行、白酒等

板塊亦偏升，但三大電信商及醫藥板塊下跌拖累升勢，滬綜指半日上升０﹒１２％，報

２８７３﹒４７點，深成指揚０﹒０６％，創業板指軟０﹒１２％。

兩市半日成交３６５２億元（人民幣．下同），較上日（８日）同時段成交下跌１４％，返

回較低水平。

國家統計局亦公布，受市場需求不足及部分國際大宗商品價格下行等因素影響，今年７月，

全國工業生產者出廠價格（ＰＰＩ）同比下降０﹒８％，優於預期的下降０﹒９％，降幅與上月

持平。



＊喜見內需修復，石油股無懼降價＊



地產股今早低開，但見內需稍有修復後，板塊開盤後快速倒升，並領漲大盤。其中，金地集

團（滬：６００３８３）一度漲停，半日升７﹒８％，新城控股（滬：６０１１５５）升

５﹒６％，萬科Ａ（深：０００００２）漲４﹒２％，招商蛇口（深：００１９７９）升

２﹒４％，保利發展（滬：６０００４８）升２％。

國家發改委宣布今日起國內汽、柴油價格每噸分別下調３０５元和２９０元，是今年以來第

六次下調，並創今年最大降幅。然而石油股仍漲，中國海油（滬：６００９３８）升２﹒９％，

中國石油（滬：６０１８５７）升２﹒２％，中國石化（滬：６０００２８）揚０﹒９％。



＊中移動績後捱沽，連累同業＊



中移動（滬：６００９４１）中期純利８０２﹒０１億元，按年升５﹒３％；每股基本盈利

３﹒７５元，派發中期息２﹒６港元，按年升７％。

期內，營運收入為５４６７億元，按年增長３％；其中，通信服務收入為４６３６億元，按

年增長２﹒５％；數字化轉型收入達到１４７１億元，按年增長１１％，佔通信服務收入比達到

３１﹒７％；移動客戶數突破１０億戶，其中５Ｇ網絡客戶數為５﹒１４億戶；移動ＡＲＰＵ達

到５１元。有綫寬帶客戶數為３﹒０９億戶，其中家庭寬帶客戶數為２﹒７２億戶；家庭客戶綜

合ＡＲＰＵ達到４３﹒４元。

中移動Ａ股績後跌２﹒４％，報１０１﹒４９元；中國電信（滬：６０１７２８）跌

１﹒５％，Ａ股聯通（滬：６０００５０）跌０﹒９％。（ｅｙ）

