《Ａ股行情》滬指收跌０﹒２７％成交創兩年低，全周累跌１﹒５％

《經濟通通訊社９日專訊》美國上周首次申領失業救濟人數大幅減少，美股周四大幅反彈，

環球股市今日進一步回升，滬深股市跟隨高開，惟午後三大指數集體翻綠，維生素、遊戲、醫藥

等跌幅居前，地產股則先跌後回升，惟獨難撐市，滬綜指全日收跌０﹒２７％，報

２８６２﹒１９點，深成指跌０﹒６２％，創業板指跌０﹒９８％。

成交低迷，兩市全日成交５６３１億元（人民幣．下同），按日減９％，創２０２２年１０

月１１日以來近兩年低。

上周五公布的美國就業報告顯示，失業率升至近三年來最高水平，加劇了投資者對美國經濟

放緩的擔憂，環球股市遭遇「黑色星期一」，滬綜指周一跌幅達１﹒５４％刷新半年低。不過，

亞洲股市第二日已經開始反彈行情，Ａ股雖然接連兩個交易日小幅反彈，但難挽周初失地，全周

仍跌１﹒５％。



＊內需持續恢復，金地漲近９％＊



今日國家統計局公布數據，７月全國居民消費價格（ＣＰＩ）同比上漲０﹒５％，高於預期

，反映內地消費需求持續恢復，也提振了市場情緒。地產股午後拉漲，金地集團

（滬：６００３８３）全日升８﹒７％，南國置業（深：００２３０５）升６﹒３％，首開股份

（滬：６００３７６）升５﹒５％，新城控股（滬：６０１１５５）升４﹒７％，萬科Ａ

（深：０００００２）升３﹒８％。

另外，中指研究院統計數據顯示，７月份以來，廣州、武漢、南京等約５０城陸續優化公積

金政策，優化方向主要為降低首套、二套公積金貸款首付比例，提高公積金貸款最高額度，優化

公積金貸款住房套數認定標準等政策。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３３３１﹒６３ －０﹒３４

上證綜合指數 ２８６２﹒１９ －０﹒２７ ２５２８﹒８４

上證Ａ股指數 ２９９９﹒８９ －０﹒２７

深證成份指數 ８３９３﹒７０ －０﹒６２ ３１０１﹒９３

深圳創業板指數 １５９５﹒６４ －０﹒９８

上證Ｂ股指數 ２３２﹒８７ ＋０﹒１１ ０﹒９１

深證Ｂ股指數 １１０７﹒８７ ＋０﹒５９ ０﹒３６

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