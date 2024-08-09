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AH股新聞

09/08/2024 15:05

《Ａ股行情》滬指收跌０﹒２７％成交創兩年低，全周累跌１﹒５％

　　《經濟通通訊社９日專訊》美國上周首次申領失業救濟人數大幅減少，美股周四大幅反彈，
環球股市今日進一步回升，滬深股市跟隨高開，惟午後三大指數集體翻綠，維生素、遊戲、醫藥
等跌幅居前，地產股則先跌後回升，惟獨難撐市，滬綜指全日收跌０﹒２７％，報
２８６２﹒１９點，深成指跌０﹒６２％，創業板指跌０﹒９８％。
　　成交低迷，兩市全日成交５６３１億元（人民幣．下同），按日減９％，創２０２２年１０
月１１日以來近兩年低。
　　上周五公布的美國就業報告顯示，失業率升至近三年來最高水平，加劇了投資者對美國經濟
放緩的擔憂，環球股市遭遇「黑色星期一」，滬綜指周一跌幅達１﹒５４％刷新半年低。不過，
亞洲股市第二日已經開始反彈行情，Ａ股雖然接連兩個交易日小幅反彈，但難挽周初失地，全周
仍跌１﹒５％。
　
＊內需持續恢復，金地漲近９％＊
　
　　今日國家統計局公布數據，７月全國居民消費價格（ＣＰＩ）同比上漲０﹒５％，高於預期
，反映內地消費需求持續恢復，也提振了市場情緒。地產股午後拉漲，金地集團
（滬：６００３８３）全日升８﹒７％，南國置業（深：００２３０５）升６﹒３％，首開股份
（滬：６００３７６）升５﹒５％，新城控股（滬：６０１１５５）升４﹒７％，萬科Ａ
（深：０００００２）升３﹒８％。
　　另外，中指研究院統計數據顯示，７月份以來，廣州、武漢、南京等約５０城陸續優化公積
金政策，優化方向主要為降低首套、二套公積金貸款首付比例，提高公積金貸款最高額度，優化
公積金貸款住房套數認定標準等政策。（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３３３１﹒６３　－０﹒３４　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　２８６２﹒１９　－０﹒２７　　　　２５２８﹒８４　　
　　上證Ａ股指數　　２９９９﹒８９　－０﹒２７　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　８３９３﹒７０　－０﹒６２　　　　３１０１﹒９３　　
　　深圳創業板指數　１５９５﹒６４　－０﹒９８　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　２３２﹒８７　　＋０﹒１１　　　　　０﹒９１　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１１０７﹒８７　＋０﹒５９　　　　　０﹒３６　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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