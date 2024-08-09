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AH股新聞

09/08/2024 10:00

《神州債市》國債收益率曲線昨日上移，據報再有國有大行賣出國債

　　《經濟通通訊社９日專訊》內地監管機構加重劑量平抑債市過熱。據《彭博》報道，中國國
有大行周四（８日）在二級市場持續賣出７年期中國國債，７年期品種收益率一度上升５﹒３個
基點至２﹒０％，帶動國債收益率曲線整體上移。５年、７年和３０年品種收益率對比中債估值
均邁向約一周高位，１０年期邁向近兩周高位。
　　另外，江蘇四家農商行被指在國債二級市場交易中涉嫌操縱市場價格、利益輸送，遭中國銀
行間市場交易商協會啟動自律調查，據報該省部分農商行已被要求暫停國債交易。人行主管《金
融時報》表示，帳戶出借方允許其他實體或個人使用期帳戶進行債券交易，通常涉及不合規的資
金流動和潛在的利益輸送，此舉恐扭曲市場價格，從而增加信用風險。
　　中國銀行全球金融市場研究中心高級交易員楊樂撰文指出，當局對國債收益率曲線的調控，
實質上是對國債市場上槓桿倉位的疏導，旨在避免累積過大的風險。這種管理不僅需要監管機構
的宏觀調控，也需要市場參與者的自我約束和風險意識。有效的風險管理策略應包括設置合理的
槓桿限制、實施動態風險評估、加強市場監管等多個方面，以確保金融市場的長期穩定和健康發
展。（ｅｙ）　

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