《中國要聞》官媒頭版發文促新興產業對惡性「內捲」及時糾偏

《經濟通通訊社９日專訊》內地企業掌舵人近期相繼呼籲停止價格戰，又強調要做好質量和

口碑後，官媒近日也接連發文批評「內捲式」惡性競爭。中央黨報《經濟日報》今日在頭版刊出

題為《防止「內捲式」惡性競爭》、署名金觀平的評論文章，強調在外部環境變化帶來的不利影

響增多、國內經濟運行出現分化的背景下，對於部分新興產業出現的惡性「內捲」，更要及時糾

偏。

文章指出，近年中國一批高端化、智能化、綠色化產業快速崛起，新質生產力在支撐中國高

質量發展方面表現出強勁潛力，「越是面對向好勢頭，越要保持冷靜理性」。日前召開的中共中

央政治局會議已明確要求，「要強化行業自律，防止『內捲式』惡性競爭」。



＊地方應善用自身優勢進行差異化產業布局＊



文章認為，「內捲式」惡性競爭沒有贏家。互挖墻腳、各方俱傷的競爭，只會阻礙高質量發

展。因為相比傳統產業，新興產業特別是未來產業資金投入大、技術密集、產業培育條件更苛刻

，代表著新一輪科技革命和產業變革方向，是經濟增長的最活躍力量，「一旦規劃和投資不及預

期，往往意味著要付出更高昂的成本」。

文章又認為，惡性「內捲」固然是企業行為，但也與地方產業同質、市場分割有很大關係。

有的地方為了搶抓「風口」，忽視產業發展規律，甚麼熱門就幹甚麼，不顧實際地布局新興產業

；有的地方人為設置市場壁壘，造成市場分割和產業小規模化，加劇了「內捲」程度。文章呼籲

，各地要善用自身比較優勢，進行差異化產業布局和招商引資，構建良性競爭生態。（ｓｌ）

