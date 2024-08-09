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AH股新聞

09/08/2024 11:04

《華為動向》華為三折疊手機料將上市，余承東用新機照片網絡曝光

　　《經濟通通訊社９日專訊》據內媒《ＩＴ之家》報道，多名數碼博主今日上午上載華為常務
董事余承東在機艙裏操作一款神秘新機的照片，照片中可見余承東手持一部三折疊屏新機，手機
屏幕顯示的內容疑似為微信Ａｐｐ，左側屏幕顯示消息列表，中間和右側屏幕均為對話框或正在
瀏覽的網頁內容；機身右側有一個疑似「筆槽」，新機可能將支持手寫筆操作。據報這將是全球
首款上市的三折疊屏手機，打開後有如一部小平板。
　
＊內媒指新機量產排期約在今年第三、四季＊
　
　　報道又指，供應鏈消息顯示，「全球首個三折疊屏手機樣機已出」，融入華為多項新技術，
量產排期約在今年第三、第四季度。華為方面對此並未否認，不過稱具體進展還不便披露。有接
近華為人士透露，華為確實已經啟動三折疊屏手機相關項目的研發，且融入最新ＡＩ技術，目前
進展順利。
　　有數碼博主揶揄，「華為三折新機真機來了，余承東親自曝光」、「大嘴（余承東花名）又
得罰款咯」。有數碼博主就介紹，該三折疊手機採用內折＋外折＋雙鉸鏈設計，屏幕預計１０英
寸左右」。而據此前的數碼博主爆料，華為三折疊屏手機將借助鴻蒙ＮＥＸＴ系統和新麒麟處理
器實現很多鴻蒙ＰＣ級應用，實現「一個系統全部生態」，而新機可能在１０月之前發布，發售
時間與ｉＰｈｏｎｅ　１６系列「相撞」。（ｓｌ）

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