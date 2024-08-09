《華為動向》華為三折疊手機料將上市，余承東用新機照片網絡曝光

《經濟通通訊社９日專訊》據內媒《ＩＴ之家》報道，多名數碼博主今日上午上載華為常務

董事余承東在機艙裏操作一款神秘新機的照片，照片中可見余承東手持一部三折疊屏新機，手機

屏幕顯示的內容疑似為微信Ａｐｐ，左側屏幕顯示消息列表，中間和右側屏幕均為對話框或正在

瀏覽的網頁內容；機身右側有一個疑似「筆槽」，新機可能將支持手寫筆操作。據報這將是全球

首款上市的三折疊屏手機，打開後有如一部小平板。



＊內媒指新機量產排期約在今年第三、四季＊



報道又指，供應鏈消息顯示，「全球首個三折疊屏手機樣機已出」，融入華為多項新技術，

量產排期約在今年第三、第四季度。華為方面對此並未否認，不過稱具體進展還不便披露。有接

近華為人士透露，華為確實已經啟動三折疊屏手機相關項目的研發，且融入最新ＡＩ技術，目前

進展順利。

有數碼博主揶揄，「華為三折新機真機來了，余承東親自曝光」、「大嘴（余承東花名）又

得罰款咯」。有數碼博主就介紹，該三折疊手機採用內折＋外折＋雙鉸鏈設計，屏幕預計１０英

寸左右」。而據此前的數碼博主爆料，華為三折疊屏手機將借助鴻蒙ＮＥＸＴ系統和新麒麟處理

器實現很多鴻蒙ＰＣ級應用，實現「一個系統全部生態」，而新機可能在１０月之前發布，發售

時間與ｉＰｈｏｎｅ １６系列「相撞」。（ｓｌ）

