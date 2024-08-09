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AH股新聞

09/08/2024 11:36

【數據解讀】光大銀行：消費供需逐步改善，宏觀政策仍要給力

　　《經濟通通訊社９日專訊》受豬肉價格同比漲幅進一步擴大、部分地區高溫降雨天氣影響導
致鮮菜和雞蛋價格由降轉漲、暑期出遊等消費需求持續恢復帶動，中國７月ＣＰＩ同比上漲
０﹒５％，勝預期並創五個月新高；不過當月扣除食品和能源的核心ＣＰＩ同比漲幅回落至
０﹒４％，創六個月低位。與此同時，市場需求不足及部分國際大宗商品價格下行等因素影響下
，７月ＰＰＩ同比降幅與上月持平，亦優於預期。
　　光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，７月ＣＰＩ同比好於預期，物價延續溫和回升
走勢。從趨勢看，ＣＰＩ同比逐月回升，反映國內終端消費市場供需關係在逐步改善，年內消費
者物價同比漲幅有望逐步回升。ＰＰＩ方面，結合７月製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）出廠價
格指數收縮幅度小幅擴大，反映國內市場需求偏弱，部分企業仍在降價促銷。從趨勢看，在基線
情景假設下，年內生產者價格同比有望溫和回升。
　　不過，國內物價繼續維持低位，反映國內供需尚未恢復平衡，有效需求不足；工業部門整體
仍在降價促銷，企業擴張生產、投資意願整體偏弱，微觀主體不夠活躍，宏觀政策仍需要給予有
力支持。（ｓｌ）　

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