【數據解讀】光大銀行：消費供需逐步改善，宏觀政策仍要給力

《經濟通通訊社９日專訊》受豬肉價格同比漲幅進一步擴大、部分地區高溫降雨天氣影響導

致鮮菜和雞蛋價格由降轉漲、暑期出遊等消費需求持續恢復帶動，中國７月ＣＰＩ同比上漲

０﹒５％，勝預期並創五個月新高；不過當月扣除食品和能源的核心ＣＰＩ同比漲幅回落至

０﹒４％，創六個月低位。與此同時，市場需求不足及部分國際大宗商品價格下行等因素影響下

，７月ＰＰＩ同比降幅與上月持平，亦優於預期。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，７月ＣＰＩ同比好於預期，物價延續溫和回升

走勢。從趨勢看，ＣＰＩ同比逐月回升，反映國內終端消費市場供需關係在逐步改善，年內消費

者物價同比漲幅有望逐步回升。ＰＰＩ方面，結合７月製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）出廠價

格指數收縮幅度小幅擴大，反映國內市場需求偏弱，部分企業仍在降價促銷。從趨勢看，在基線

情景假設下，年內生產者價格同比有望溫和回升。

不過，國內物價繼續維持低位，反映國內供需尚未恢復平衡，有效需求不足；工業部門整體

仍在降價促銷，企業擴張生產、投資意願整體偏弱，微觀主體不夠活躍，宏觀政策仍需要給予有

力支持。（ｓｌ）

