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AH股新聞

09/08/2024 12:42

【數據解讀】ＩＮＧ：低通脹兼信貸疲軟，料中國年內至少降息一次

　　《經濟通通訊社９日專訊》中國７月全國居民消費價格（ＣＰＩ）同比上漲０﹒５％，勝預
期並創五個月新高；不過當月扣除食品和能源的核心ＣＰＩ同比漲幅回落至０﹒４％，創六個月
低位。與此同時，７月全國工業生產者出廠價格（ＰＰＩ）同比降幅與上月持平，亦優於預期。
　　ＩＮＧ大中華區首席經濟學家宋林預計，未來幾個月通脹趨勢料略有上升，但這不應妨礙進
一步的貨幣寬鬆。在低通脹和信貸活動疲軟的情況下，國內因素繼續有利於進一步放鬆貨幣政策
。宋林又表示，繼續預計今年至少還會降息一次，如果全球降息加速，可能會有更多降息。
　
＊古堯：通脹和經濟雙平穩，料短期利率等調控政策不變＊
　
　　華東師範大學中國金融研究院研究員古堯則指，通脹和經濟的雙平穩運行態勢，為貨幣政策
的平穩創造了條件，預期短期利率和數量調控政策都將維持不變，政策進入觀望期。
　　古堯表示，ＣＰＩ回升超出預期，季節性環比下降的情況今年沒有出現，或是受豬肉價格在
消費淡季回升的影響。不過，由於生豬養殖產能仍處出清期，價格回升幅度已積累不少，後續延
續回升概率不大。消費價格持續回升的可能性不大，未來平穩運行前景將是大概率事件。工業品
價格延續了萎縮態勢，隨著基數效應逐漸消除，同比價格將緩慢回升。從工業生產要求絕對價格
波動看，價格實際上也呈現平穩的主態勢。（ｓｌ）

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