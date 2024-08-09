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AH股新聞

09/08/2024 13:49

《Ａ股焦點》折疊屏概念飆凱盛科技漲停，華為疑將推出三折疊手機

　　《經濟通通訊社９日專訊》Ａ場折疊屏概念異動拉升，凱盛科技（滬：６００５５２）漲停
，、宜安科技（深：３００３２８）飆１４％，精研科技（深：３００７０９）漲７％，東睦股
份（滬：６００１１４）、科森科技（滬：６０３６２６）等跟漲。
　　華為常務董事余承東據報被拍到在機艙裏操作一款神秘三折疊手機，多個數碼博主都上載有
關照片，估計余承東手上的就是華為首款三折疊屏手機，採用內折＋外折＋雙鉸鏈設計，屏幕預
計１０英寸左右，完全打開後有如一部小平板，機身右側還有一個疑似「筆槽」，可能將支持手
寫筆操作。據報這將是全球首款上市的三折疊屏手機，今年第三、四季量產，或將在１０月之前
發布。　
　　《２１財經》記者以投資人身份聯繫凱盛科技投資者關係部門，相關人士表示，有關注到網
上流傳的華為三折手機照片，但照片是否屬實、情況是不是真的，「我們現在也在做消息確認，
目前不掌握該情況」。對於公司是否有三折疊屏技術，該人士回應稱，公司和客戶有保密協議，
對於這些相關熱點問題，不方便對外公開。公開信息顯示，凱盛科技ＵＴＧ（超薄柔性玻璃）產
品目前主要應用於折疊屏手機。（ｓｌ）

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