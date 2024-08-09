【數據前瞻】機構料７月新增貸、社融大幅下滑，Ｍ２增速略降

《經濟通通訊社９日專訊》中國人民銀行即將公布７月Ｍ２、新增貸款、社融等數據。據《

路透》綜合２６家機構預測中值顯示，信貸需求仍然相對疲弱，預計中國７月新增人民幣貸款為

４５００億元（人民幣．下同），較上月的２﹒１３萬億元大幅下滑，但同比增逾三成。

７月政府債發行偏慢，預計對社融的支持力度環比減弱，但其仍是社融增長的主要貢獻項，

預計７月新增社會融資規模為１﹒１萬億元，環比同樣從上月的３﹒３萬億元大幅下滑，但同比

增逾一倍。

７月廣義貨幣供應量（Ｍ２）增速同比料為６﹒１％，較上月略收窄０﹒１個百分點，較去

年同期下滑４﹒６個百分點。７月人民幣貸款餘額增速同比料為８﹒８％，與上月持平，較去年

同期收窄２﹒３個百分點。



＊新增貸量縮價降壓力增，社融增速或因基數低而小升＊



光大證券認為，７月作為傳統信貸「小月」，月內貸款投放強度普遍出現季節性回落。現階

段，有效融資需求不足仍是制約信用擴張的主要矛盾，貸款增長「量縮、價降、險升」壓力抬頭

。光大證券並強調，鑑於７月的季節性特徵明顯，單月信貸增長讀數過小，受擾動因素多，對單

月數據做過細解讀意義不大，更需關注經濟活動與信用讀數的趨勢性特徵。

社融方面，中金公司指出，雖然信貸內生需求疲弱，但是政府債發行仍然保持較快水平，相

比去年同期多增。考慮到去年７月的基數較低，今年７月的社融增速可能小幅回升。

此外，廣發證券稱，隨著手工補息整改影響消退，存款向理財遷徙放緩，預計７月Ｍ２口徑

人民幣存款增長好於季節性；預計７月Ｍ２增速６﹒６％左右，Ｍ１（狹義貨幣）可能仍為５％

左右。６月Ｍ１同比下降５％。（ｓｌ）





