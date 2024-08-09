《神州金融》存款利率降投資者吼大額存單轉讓，搶新單攻略也興起

《經濟通通訊社９日專訊》內地銀行存款利率一降再降，息口相對較高的大額存單也大幅減

少，投資者開始盯著大額存單轉讓平台「秒殺」掛出的產品，據報有部分投資者靠不斷轉讓大額

存單獲利，甚至有人賣「搶單攻略」，教人如何秒搶銀行新發的大額存單。

據《新京報．貝殼財經》報道，二手買賣平台閑魚上有不少賣家所賣的產品為「如何快速搶

到某銀行新發的大額存單產品」，標價從８﹒８元（人民幣．下同）至２０元不等，主要針對某

些中小銀行利率高於３％的大額存單。其中有「攻略」自７月２３日上線以來已成功交易２６次

，該名賣家聲稱「是自己研究出來的方法」，自己已經用該方法搶到多單大額存單。



＊有人轉讓大額存單多賺上千元，收益率提高至逾５％＊



一些搶不到銀行新發大額存單的投資者就轉向轉讓平台。報道指，大額存單的轉讓通常通過

銀行提供的轉讓平台進行，相關平台允許持有人將存單掛到個人網銀轉讓平台上，並在規定的價

格內自由定價轉讓。買家可以通過銀行官網或Ａｐｐ挑選想要接手的轉讓產品，並按照提示直接

線上購買。報道引述轉讓過大額存單的投資者指，其大額存單掛出後遭「秒殺」，就像是「開外

掛」一樣，瞬間交易成功。還有投資者稱，經轉讓大額存單，將「長期投資」變為「短線操作」

後，收益率拉高至超過５％，其中一筆２０萬元大額存單轉讓後還再賺了上千元。

報道引述銀行內部人士稱，大額存單轉讓可增加大額資金的流動性；轉讓者主要是此前購買

了大額存單的投資者，如果他們急需用錢，就可以將手中的大額存單轉讓出去。

報道又引述銀行客戶經理舉例稱，此前大額存單利率較高，如果投資者在１年前購買了利率

３％左右的３年期大額存單產品，持有一年突然轉出，產品還剩下２年期限，則可按當前２年期

大額存單產品利率計算，即利率僅２％左右，「那麼投資者即可按照當前２年期大額存單利率或

略高一點轉讓，而剩下的利差自己留下」。

不過，報道提到，隨後隨著大額存單收益率越來越低，這條套利之路也越來越窄。（ｓｌ）

