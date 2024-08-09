  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關注四高危機！
etnet專輯
AH股新聞

09/08/2024 10:09

【數據解讀】統計局：核心ＣＰＩ環比負轉正，高於近十年平均水平

　　《經濟通通訊社９日專訊》國家統計局公布，７月全國居民消費價格（ＣＰＩ）同比上漲
０﹒５％，高於市場預期的上漲０﹒３％，漲幅比６月的０﹒２％擴大０﹒３個百分點，並創五
個月新高；環比上漲０﹒５％，漲幅由上月的跌０﹒２％轉正，亦創五個月新高。
　　國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀數據指，７月消費需求持續恢復，加之部分地區高
溫降雨天氣影響，全國ＣＰＩ環比由降轉漲，同比漲幅有所擴大。扣除食品和能源價格的核心
ＣＰＩ環比由上月下降０﹒１％轉為上漲０﹒３％，高於近十年同期平均水平；受上年同期對比
基數走高影響，同比上漲０﹒４％，保持溫和上漲。
　
＊豬肉價格同比漲幅擴大，鮮菜、雞蛋價格降轉升＊
　
　　從同比看，食品價格由上月下降２﹒１％轉為持平，其中豬肉價格上漲２０﹒４％，漲幅比
上月擴大２﹒３個百分點；鮮菜和雞蛋價格分別由上月下降７﹒３％和４﹒４％轉為上漲
３﹒３％和０﹒８％。非食品價格上漲０﹒７％，漲幅比上月回落０﹒１個百分點，影響ＣＰＩ
同比上漲約０﹒５４個百分點。非食品中，服務價格上漲０﹒６％，受上年同期對比基數走高影
響，漲幅回落０﹒１個百分點。工業消費品價格上漲０﹒７％，漲幅回落０﹒１個百分點，其中
汽油價格漲幅回落至５﹒３％，燃油小汽車價格降幅擴大至６﹒３％。
　
＊暑期出遊熱非食品價環比降轉升，影響ＣＰＩ漲０﹒３個百分點＊
　
　　從環比看，食品價格由上月下降０﹒６％轉為上漲１﹒２％，影響ＣＰＩ環比上漲約
０﹒２１個百分點。食品中，受部分地區高溫降雨天氣影響，鮮菜和雞蛋價格分別上漲９﹒３％
和４﹒４％，合計影響ＣＰＩ環比上漲約０﹒２０個百分點，佔ＣＰＩ總漲幅的四成；生豬產能
去化效應逐步顯現，豬肉價格上漲２﹒０％，影響ＣＰＩ環比上漲約０﹒０３個百分點。非食品
價格由上月下降０﹒２％轉為上漲０﹒４％，影響ＣＰＩ環比上漲約０﹒３０個百分點。非食品
中，暑期出遊需求較旺，飛機票、旅遊和賓館住宿價格分別上漲２２﹒１％、９﹒４％和
５﹒８％，漲幅均高於近十年同期平均水平，合計影響ＣＰＩ環比上漲約０﹒２４個百分點，佔
ＣＰＩ總漲幅近五成；受國際金價和油價波動影響，國內金飾品和汽油價格分別上漲１﹒６％和
１﹒５％。（ｓｌ）

【你點睇】哈馬斯領袖被暗殺伊朗稱必須懲罰以色列，你認為中東局勢會否升級？► 立即投票

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【30週年連環賞】同行．感謝禮：送你HK$30現金券

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

奧運的兩種精神

09/08/2024 07:39

大國博弈

高息定存 | 外圍震盪港銀紛降定存息，華僑6個月再減至3.7...

06/08/2024 16:01

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金