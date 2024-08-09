【數據解讀】統計局：核心ＣＰＩ環比負轉正，高於近十年平均水平

《經濟通通訊社９日專訊》國家統計局公布，７月全國居民消費價格（ＣＰＩ）同比上漲

０﹒５％，高於市場預期的上漲０﹒３％，漲幅比６月的０﹒２％擴大０﹒３個百分點，並創五

個月新高；環比上漲０﹒５％，漲幅由上月的跌０﹒２％轉正，亦創五個月新高。

國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀數據指，７月消費需求持續恢復，加之部分地區高

溫降雨天氣影響，全國ＣＰＩ環比由降轉漲，同比漲幅有所擴大。扣除食品和能源價格的核心

ＣＰＩ環比由上月下降０﹒１％轉為上漲０﹒３％，高於近十年同期平均水平；受上年同期對比

基數走高影響，同比上漲０﹒４％，保持溫和上漲。



＊豬肉價格同比漲幅擴大，鮮菜、雞蛋價格降轉升＊



從同比看，食品價格由上月下降２﹒１％轉為持平，其中豬肉價格上漲２０﹒４％，漲幅比

上月擴大２﹒３個百分點；鮮菜和雞蛋價格分別由上月下降７﹒３％和４﹒４％轉為上漲

３﹒３％和０﹒８％。非食品價格上漲０﹒７％，漲幅比上月回落０﹒１個百分點，影響ＣＰＩ

同比上漲約０﹒５４個百分點。非食品中，服務價格上漲０﹒６％，受上年同期對比基數走高影

響，漲幅回落０﹒１個百分點。工業消費品價格上漲０﹒７％，漲幅回落０﹒１個百分點，其中

汽油價格漲幅回落至５﹒３％，燃油小汽車價格降幅擴大至６﹒３％。



＊暑期出遊熱非食品價環比降轉升，影響ＣＰＩ漲０﹒３個百分點＊



從環比看，食品價格由上月下降０﹒６％轉為上漲１﹒２％，影響ＣＰＩ環比上漲約

０﹒２１個百分點。食品中，受部分地區高溫降雨天氣影響，鮮菜和雞蛋價格分別上漲９﹒３％

和４﹒４％，合計影響ＣＰＩ環比上漲約０﹒２０個百分點，佔ＣＰＩ總漲幅的四成；生豬產能

去化效應逐步顯現，豬肉價格上漲２﹒０％，影響ＣＰＩ環比上漲約０﹒０３個百分點。非食品

價格由上月下降０﹒２％轉為上漲０﹒４％，影響ＣＰＩ環比上漲約０﹒３０個百分點。非食品

中，暑期出遊需求較旺，飛機票、旅遊和賓館住宿價格分別上漲２２﹒１％、９﹒４％和

５﹒８％，漲幅均高於近十年同期平均水平，合計影響ＣＰＩ環比上漲約０﹒２４個百分點，佔

ＣＰＩ總漲幅近五成；受國際金價和油價波動影響，國內金飾品和汽油價格分別上漲１﹒６％和

１﹒５％。（ｓｌ）

