【數據解讀】統計局：汽車製造等六行業價格同比下降，拉低ＰＰＩ

《經濟通通訊社９日專訊》國家統計局公布，７月全國工業生產者出廠價格（ＰＰＩ）同比

下降０﹒８％，優於預期的下降０﹒９％，降幅與上月持平；環比下降０﹒２％，降幅亦與上月

相同。

國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀數據指，受市場需求不足及部分國際大宗商品價格

下行等因素影響，全國ＰＰＩ環比、同比降幅均與上月相同。據測算，７月份下跌０﹒８％的

ＰＰＩ同比變動中，翹尾影響約為０﹒１個百分點，上月為減少０﹒１個百分點；今年價格變動

的新影響約為減少０﹒９個百分點，上月為減少０﹒７個百分點。

從同比看，生產資料價格下降０﹒７％，降幅比上月收窄０﹒１個百分點；生活資料價格下

降１﹒０％，降幅擴大０﹒２個百分點。主要行業中，非金屬礦物製品業價格下降５﹒６％，黑

色金屬冶煉和壓延加工業價格下降３﹒７％，電氣機械和器材製造業價格下降２﹒８％，農副食

品加工業價格下降２﹒７％，計算機通信和其他電子設備製造業價格下降２﹒６％，汽車製造業

價格下降２﹒１％，上述６個行業是影響ＰＰＩ同比下降的主要因素，合計下拉ＰＰＩ約

１﹒２５個百分點。



＊樓市繼續調整及高溫多雨，鋼材、水泥等需求仍偏弱＊



從環比看，生產資料價格下降０﹒３％，降幅比上月擴大０﹒１個百分點；生活資料價格由

上月下降０﹒１％轉為持平。受國際輸入性因素影響，國內石油和天然氣開採業價格上漲

３﹒０％。房地產市場繼續調整以及高溫多雨天氣影響建築施工，鋼材、水泥等建材市場需求仍

然偏弱，黑色金屬冶煉和壓延加工業、非金屬礦物製品業價格分別下降１﹒７％、０﹒６％。裝

備製造業中，鋰離子電池製造價格下降０﹒９％，計算機製造價格下降０﹒２％，新能源車整車

製造價格下降０﹒１％；汽柴油車整車製造價格上漲０﹒４％。（ｓｌ）

