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AH股新聞

09/08/2024 10:27

【數據解讀】統計局：汽車製造等六行業價格同比下降，拉低ＰＰＩ

　　《經濟通通訊社９日專訊》國家統計局公布，７月全國工業生產者出廠價格（ＰＰＩ）同比
下降０﹒８％，優於預期的下降０﹒９％，降幅與上月持平；環比下降０﹒２％，降幅亦與上月
相同。
　　國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀數據指，受市場需求不足及部分國際大宗商品價格
下行等因素影響，全國ＰＰＩ環比、同比降幅均與上月相同。據測算，７月份下跌０﹒８％的
ＰＰＩ同比變動中，翹尾影響約為０﹒１個百分點，上月為減少０﹒１個百分點；今年價格變動
的新影響約為減少０﹒９個百分點，上月為減少０﹒７個百分點。
　　從同比看，生產資料價格下降０﹒７％，降幅比上月收窄０﹒１個百分點；生活資料價格下
降１﹒０％，降幅擴大０﹒２個百分點。主要行業中，非金屬礦物製品業價格下降５﹒６％，黑
色金屬冶煉和壓延加工業價格下降３﹒７％，電氣機械和器材製造業價格下降２﹒８％，農副食
品加工業價格下降２﹒７％，計算機通信和其他電子設備製造業價格下降２﹒６％，汽車製造業
價格下降２﹒１％，上述６個行業是影響ＰＰＩ同比下降的主要因素，合計下拉ＰＰＩ約
１﹒２５個百分點。
　
＊樓市繼續調整及高溫多雨，鋼材、水泥等需求仍偏弱＊
　
　　從環比看，生產資料價格下降０﹒３％，降幅比上月擴大０﹒１個百分點；生活資料價格由
上月下降０﹒１％轉為持平。受國際輸入性因素影響，國內石油和天然氣開採業價格上漲
３﹒０％。房地產市場繼續調整以及高溫多雨天氣影響建築施工，鋼材、水泥等建材市場需求仍
然偏弱，黑色金屬冶煉和壓延加工業、非金屬礦物製品業價格分別下降１﹒７％、０﹒６％。裝
備製造業中，鋰離子電池製造價格下降０﹒９％，計算機製造價格下降０﹒２％，新能源車整車
製造價格下降０﹒１％；汽柴油車整車製造價格上漲０﹒４％。（ｓｌ）

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