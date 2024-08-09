【ＦＯＣＵＳ】豬肉急漲＋旅遊升溫，中國ＣＰＩ勝預期

【ＦＯＣＵＳ】中國７月ＣＰＩ超預期回升，核心ＣＰＩ環比增幅高於近十年平均值；但另

一角度看，近半ＣＰＩ升幅，來自逾一年半最急的豬肉漲價，核心ＣＰＩ同比增幅更錄六個月低

。價格訊號顯示，眼前最紅火的居民消費類別當推旅遊，國家發改委周五（９日）最新稱，將實

施觀光遊覽設施更新提升等八大行動。



＊服裝、鞋類、汽車價格負增長＊



國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）上周末公布的「第四條磋商報告」提及，中國通縮風險基線情

景下有限（概率７％），惟一個╱兩個標準差負面衝擊可能令尾部風險大增（概率分別達２７％

╱５４％），提醒政策制定者應當謹防通縮風險固化，國家統計局今早揭盅７月ＣＰＩ（居民消

費價格）即「報喜」－－按年增０﹒５％（預期：０﹒３％），錄５個月新高；扣除食品和能源

的核心ＣＰＩ按月由負轉正，升０﹒３％。

７月ＣＰＩ一改上半年僅增０﹒１％的弱勢，表現優於預期，主要是拜豬肉價格貢獻

０﹒２４個百分點所賜；「豬二哥」當月按年大升２０﹒４％，錄２０２２年１２月以來最大漲

幅。不過，服裝、鞋類、交通工具（主要為汽車）、通信工具（主要為手機）價格按月齊錄負增

長，以及居住類價格零增長，都折射通脹下行壓力如影隨形。



＊國際消費品巨頭對華業務審慎＊



此從多個國際消費品巨頭對中國市場的最新點評可見一斑。二季度在中國盈轉虧（虧損

１﹒０４億美元）的通用汽車，執行長博拉（Ｍａｒｙ Ｂａｒｒａ）上周稱，競爭對手將產量

考量置於盈利之上，令很少的人能夠賺錢，正重組在華業務。

ＬＶＭＨ財務長吉奧尼（Ｊｅａｎ－Ｊａｃｑｕｅｓ Ｇｕｉｏｎｙ）則稱，中國的業務略

有下降，特別是葡萄酒╱烈酒部門的需求相當消極，而營銷投入較少的品牌受到的懲罰更大。

Ｎｉｋｅ的財務長弗蘭德（Ｍａｔｔｈｅｗ Ｆｒｉｅｎｄ）亦警告，中國市場前景恐怕更疲軟

，坦言如果不是天貓啟動６１８購物大促，中國的銷售恐怕會低於預期。



＊中央挺觀光遊覽設施更新提升＊



實物商品消費精打細算，但重在體驗的服務業消費，尤其是旅遊則生機勃勃。７月機票、旅

遊和賓館住宿價格按月分別上漲２２﹒１％ 、９﹒４％和５﹒８％ ，均高於近十年同期平均

水平；按年計，首７月旅遊類價格上漲６﹒４％，冠絕所有消費類別，呼應最高層在政治局會議

提及的，將服務消費作為消費擴容升級的重要抓手。

緊接國務院上周末印發《關於促進服務消費高品質發展的意見》，發改委今早於國新辦發布

會再指，將主導出台《推動文化及旅遊領域設備更新實施方案》，安排中央預算內投資支持符合

條件的文化旅遊項目，補齊通景道路、旅遊廁所、停車場、充電設施等重點基礎設施短板。

人人有個「在路上」的夢想，帶動貴州荔波、海南陵水、四川若爾蓋等縣域酒店預訂飆升，

因《我的阿勒泰》而爆火的新疆，淘金者紛紛湧向民宿生意，更由此帶動輕鋼合成屋訂單井噴。

