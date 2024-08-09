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09/08/2024 17:51

【債務風險】中植集團４９人涉非法吸收公眾存款罪被提起公訴

　　《經濟通通訊社９日專訊》中植集團因嚴重資不抵債，去年１１月被立案偵查。北京市人民
檢察院微信公眾號「京檢在線」今日傍晚發文指，近期，北京市公安局朝陽分局以中植企業集團
有限公司原董事局主席高某某等４９名犯罪嫌疑人涉嫌非法吸收公眾存款罪，移送檢察機關審查
起訴。經北京市人民檢察院指定管轄，北京市人民檢察院第一分院依法審查，對高某某等４９人
以涉嫌非法吸收公眾存款罪，依法向北京市第一中級人民法院提起公訴。
　　此外，中植集團今年１月申請破產清算並獲北京市第一中級人民法院裁定受理申請，目前資
產處置進入實質階段。稍早全國企業破產重整案件信息網顯示，中植企業集團有限公司管理人發
布拍賣公告指，管理人將於２０２４年８月２１日２０時起至２０２４年８月２２日２０時止在
京東拍賣破產強清平台進行公開拍賣活動。拍賣標的為中植融金控股有限公司持有的武漢天時國
際保險經紀有限公司１００％股權以及中植融金對武漢天時享有的６８８﹒０４萬元人民幣債權
（整體拍賣）。這是中植申請破產清算以來，北京一中院發布的首份關於中植系資產拍賣公告。
　　中植集團去年１１月承認「爆雷」並向投資者發布致歉信稱，據公司聘請中介機構清產核算
後統計，公司總資產帳面金額約２０００億元人民幣，但債務規模巨大，剔除保證金後相關負債
本息規模約為４２００億至４６００億元人民幣。（ｓｌ）

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