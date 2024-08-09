《中國監管》外匯局：上半年國際收支基本平衡，貨貿順差同期次高

《經濟通通訊社９日專訊》國家外匯管理局公布２０２４年二季度及上半年中國國際收支平

衡表初步數。國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春英解讀數據指，國際收支平衡表初步數據

顯示，２０２４年上半年，中國國際收支保持基本平衡。其中，經常帳戶順差９４１億美元，與

同期國內生產總值（ＧＤＰ）之比為１﹒１％，繼續處於合理均衡區間；雙向跨境資本流動平穩

有序。

一是貨物貿易順差保持較高水平。上半年，中國國際收支口徑的貨物貿易順差２８８４億美

元，為歷年同期次高值，同比增長１％。其中，貨物貿易出口１５７９６億美元，同比增長３％

；進口１２９１２億美元，同比增長４％。上半年，中國國民經濟運行總體平穩、穩中有進，新

質生產力激發外貿新動能，疊加外部需求邊際改善，推動我國貨物貿易進出口穩定增長。



＊對外股權性質直接投資淨流出６５３億美元＊



二是服務貿易收支平穩增長。上半年，服務貿易逆差１２２９億美元。一方面，旅行逆差

１０３２億美元，同比增長３７％，境外人員來華、居民跨境旅行均有所增加，帶動旅行收入和

支出分別增長４３％和３７％。另一方面，服務貿易順差項目持續增長。其中，諮詢、廣告等其

他商業服務順差１９２億美元，處於歷史高位；電信、計算機和信息服務順差１００億美元，同

比增長２６％。

三是雙向直接投資平穩有序。上半年，中國對外股權性質直接投資淨流出６５３億美元，各

類企業積極有序開展全球化布局；來華股權性質直接投資中，新增資本金流入４０８億美元。

總體看，面對複雜多變的外部環境，中國著力推動高質量發展，圍繞推進中國式現代化進一

步全面深化改革，增強經濟持續回升向好態勢，將有利於中國國際收支繼續保持基本平衡。

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