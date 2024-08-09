《中國監管》外匯局：上半年中國經常帳戶順差９４１億美元

《經濟通通訊社９日專訊》國家外匯管理局公布２０２４年二季度及上半年中國國際收支平

衡表初步數。二季度，中國經常帳戶順差３８９９億元（人民幣．下同），其中，貨物貿易順差

１１８７７億元，服務貿易逆差４３８１億元，初次收入逆差３７８６億元，二次收入順差

１８９億元。資本和金融帳戶逆差３８９９億元。

上半年，中國經常帳戶順差６７１３億元，其中，貨物貿易順差２０５９２億元，服務貿易

逆差８７８２億元，初次收入逆差５５３３億元，二次收入順差４３６億元。資本和金融帳戶中

逆差９２４９億元。

按美元計值，二季度，中國經常帳戶順差５４９億美元，其中，貨物貿易順差１６７１億美

元，服務貿易逆差６１７億美元，初次收入逆差５３２億美元，二次收入順差２７億美元。資本

和金融帳戶逆差５４９億美元。

按美元計值，上半年，中國經常帳戶順差９４１億美元，其中，貨物貿易順差２８８４億美

元，服務貿易逆差１２２９億美元，初次收入逆差７７５億美元，二次收入順差６１億美元。資

本和金融帳戶逆差１２９３億美元。

按ＳＤＲ計值，二季度，中國經常帳戶順差４１５億ＳＤＲ，其中，貨物貿易順差１２６５

億ＳＤＲ，服務貿易逆差４６７億ＳＤＲ，初次收入逆差４０３億ＳＤＲ，二次收入順差２０億

ＳＤＲ。資本和金融帳戶逆差４１５億ＳＤＲ。

按ＳＤＲ計值，上半年，中國經常帳戶順差７１０億ＳＤＲ，其中，貨物貿易順差２１７７

億ＳＤＲ，服務貿易逆差９２７億ＳＤＲ。資本和金融帳戶逆差９７５億ＳＤＲ。（ｓｌ）

