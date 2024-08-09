《滬╱深股通》工業富聯為滬股通十大成交活躍股榜首

《經濟通通訊社８日專訊》港交所（００３８８）公布，「滬股通」及「深股通」首十大成

交活躍股如下：



「滬股通」首十大成交活躍股列表

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股份名稱 （編號） 買入金額 賣出金額 淨買入＋╱淨賣出－

（百萬人民幣） （百萬人民幣） （百萬人民幣）

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工業富聯 （６０１１３８） ７０８﹒８１ ４９７﹒１１ ２１１﹒７０

貴州茅台 （６００５１９） ６３０﹒３３ ４２６﹒１２ ２０４﹒２１

紫金礦業 （６０１８９９） ４２２﹒４２ ２３５﹒６１ １８６﹒８１

中遠海控 （６０１９１９） ２５７﹒６６ ２２８﹒１３ ２９﹒５３

長江電力 （６００９００） ２２９﹒４８ ２５３﹒４１ －２３﹒９３

寒武紀 （６８８２５６） ２２１﹒８０ ２５８﹒７２ －３６﹒９２

萬華化學 （６００３０９） ２６０﹒９８ ２０４﹒０７ ５６﹒９１

山西汾酒 （６００８０９） ２８６﹒３３ １７４﹒９４ １１１﹒３９

江淮汽車 （６００４１８） ２３１﹒０８ ２２４﹒０８ ７﹒００

國電南瑞 （６００４０６） １７６﹒２３ ２５４﹒５７ －７８﹒３４

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「深股通」首十大成交活躍股列表

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股份名稱 （編號） 買入金額 賣出金額 淨買入＋╱淨賣出－

（百萬人民幣） （百萬人民幣） （百萬人民幣）

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寧德時代 （３００７５０） ４９１﹒９１ ５６８﹒１７ －７６﹒２６

五糧液 （０００８５８） ３３５﹒２０ ５３３﹒６４ －１９８﹒４４

立訊精密 （００２４７５） ３７７﹒６４ ４７６﹒６８ －９９﹒０４

中際旭創 （３００３０８） ３３５﹒３１ ４３９﹒５０ －１０４﹒１９

比亞迪 （００２５９４） ２８４﹒０７ ３３１﹒６１ －４７﹒５４

新和成 （００２００１） ２７１﹒６２ ３２２﹒９９ －５１﹒３７

北方華創 （００２３７１） ３１３﹒０６ ２３８﹒４４ ７４﹒６２

格力電器 （０００６５１） １４３﹒６８ ３３５﹒９３ －１９２﹒２５

美的集團 （０００３３３） ２２４﹒０２ ２５４﹒１４ －３０﹒１２

邁瑞醫療 （３００７６０） ２３６﹒８３ ２３４﹒１０ ２﹒７３

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（以上數字取小數點後兩個位）

