  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
AH股新聞

09/08/2024 07:52

《滬╱深股通》工業富聯為滬股通十大成交活躍股榜首

　　《經濟通通訊社８日專訊》港交所（００３８８）公布，「滬股通」及「深股通」首十大成
交活躍股如下：
　
　　　　　　　　　　　　　　「滬股通」首十大成交活躍股列表
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　　　買入金額　　　　賣出金額　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　（百萬人民幣）　（百萬人民幣）　　（百萬人民幣）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　工業富聯　（６０１１３８）　　７０８﹒８１　　４９７﹒１１　　　　２１１﹒７０
　　貴州茅台　（６００５１９）　　６３０﹒３３　　４２６﹒１２　　　　２０４﹒２１
　　紫金礦業　（６０１８９９）　　４２２﹒４２　　２３５﹒６１　　　　１８６﹒８１
　　中遠海控　（６０１９１９）　　２５７﹒６６　　２２８﹒１３　　　　　２９﹒５３
　　長江電力　（６００９００）　　２２９﹒４８　　２５３﹒４１　　　　－２３﹒９３
　　寒武紀　　（６８８２５６）　　２２１﹒８０　　２５８﹒７２　　　　－３６﹒９２
　　萬華化學　（６００３０９）　　２６０﹒９８　　２０４﹒０７　　　　　５６﹒９１
　　山西汾酒　（６００８０９）　　２８６﹒３３　　１７４﹒９４　　　　１１１﹒３９
　　江淮汽車　（６００４１８）　　２３１﹒０８　　２２４﹒０８　　　　　　７﹒００
　　國電南瑞　（６００４０６）　　１７６﹒２３　　２５４﹒５７　　　　－７８﹒３４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　「深股通」首十大成交活躍股列表
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　　　買入金額　　　　賣出金額　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　（百萬人民幣）　（百萬人民幣）　　（百萬人民幣）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　寧德時代　（３００７５０）　　４９１﹒９１　　５６８﹒１７　　　　－７６﹒２６
　　五糧液　　（０００８５８）　　３３５﹒２０　　５３３﹒６４　　　－１９８﹒４４
　　立訊精密　（００２４７５）　　３７７﹒６４　　４７６﹒６８　　　　－９９﹒０４
　　中際旭創　（３００３０８）　　３３５﹒３１　　４３９﹒５０　　　－１０４﹒１９
　　比亞迪　　（００２５９４）　　２８４﹒０７　　３３１﹒６１　　　　－４７﹒５４
　　新和成　　（００２００１）　　２７１﹒６２　　３２２﹒９９　　　　－５１﹒３７
　　北方華創　（００２３７１）　　３１３﹒０６　　２３８﹒４４　　　　　７４﹒６２
　　格力電器　（０００６５１）　　１４３﹒６８　　３３５﹒９３　　　－１９２﹒２５
　　美的集團　（０００３３３）　　２２４﹒０２　　２５４﹒１４　　　　－３０﹒１２
　　邁瑞醫療　（３００７６０）　　２３６﹒８３　　２３４﹒１０　　　　　　２﹒７３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
（以上數字取小數點後兩個位）

【你點睇】哈馬斯領袖被暗殺伊朗稱必須懲罰以色列，你認為中東局勢會否升級？► 立即投票

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【30週年連環賞】同行．感謝禮：送你HK$30現金券

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

哈馬斯選出強硬領袖，中東局勢如履薄冰

07/08/2024 18:43

大國博弈

高息定存 | 外圍震盪港銀紛降定存息，華僑6個月再減至3.7...

06/08/2024 16:01

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金