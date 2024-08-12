中信銀行（００９９８）發綠色金融債券，籌２００億人幣

《經濟通通訊社１２日專訊》中信銀行（００９９８）（滬：６０１９９８）公布，

２０２４年綠色金融債券（第一期）已於上周三（７日）簿記建檔，並於上周五（９日）在全國

銀行間債券市場發行完畢，債券發行規模為２００億元人民幣。

該集團指，該債券品種為３年期固定利率債券，票面利率為１﹒８１％。該集團指，債券的

募集資金將用於《綠色債券支持項目目錄（２０２１年版）》規定的綠色產業項目。（ｗｈ）

