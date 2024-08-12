【政策風向】人行：把維護價格穩定、推動溫和回升作幣策重要考量

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》人民銀行９日發布《２０２４年第二季度

中國貨幣政策執行報告》。報告指出，穩健的貨幣政策要靈活適度、精準有效。合理把握信貸與

債券兩個最大融資市場的關係，引導信貸合理增長、均衡投放，保持流動性合理充裕，保持社會

融資規模、貨幣供應量同經濟增長和價格水平預期目標相匹配。把維護價格穩定、推動價格溫和

回升作為把握貨幣政策的重要考量，加強政策協調配合，保持物價在合理水平。

報告稱，完善市場化利率形成和傳導機制，發揮央行政策利率引導作用，釋放貸款市場報價

利率改革和存款利率市場化調整機制效能，促進金融機構持續提升自主定價能力，推動企業融資

和居民信貸成本穩中有降。堅持聚焦重點、合理適度、有進有退，積極發展科技金融、綠色金融

、普惠金融、養老金融、數字金融，加大對重大戰略、重點領域、薄弱環節的優質金融服務。



＊堅決防範匯率超調風險，對順周期行為予以糾偏＊



暢通貨幣政策傳導機制，豐富完善貨幣政策工具箱，提高資金使用效率。堅持以市場供求為

基礎、參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度，發揮市場在匯率形成中的決定性作用

，綜合施策、穩定預期，堅決對順周期行為予以糾偏，防止形成單邊一致性預期並自我強化，堅

決防範匯率超調風險，保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定。落實好防範化解房地產、地

方政府債務、中小金融機構等重點領域風險的各項舉措，堅持在推動經濟高質量發展中防範化解

金融風險。

報告還提到，維護價格穩定和推動價格適度回升是貨幣政策的重要目標，需要加強政策協調

以保持物價在合理水平。報告總結了今年以來的貨幣政策立場，認為其為經濟的持續回升提供了

金融支持。



