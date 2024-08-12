【政策風向】人行：健全市場化利率傳導機制，增強政策利率權威性

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》人民銀行９日發布《２０２４年第二季度

中國貨幣政策執行報告》。《報告》圍繞利率問題設置了兩篇專欄，一篇梳理存貸款利率市場化

改革的演進脈絡，另一篇介紹了近期人行完善利率調控框架方面的一些改革舉措。人行稱，將始

終保持貨幣政策穩健性，進一步健全市場化利率形成、調控和傳導機制，增強政策利率的權威性

，研究適度收窄利率走廊寬度，給市場傳遞更加清晰的利率調控目標訊號。同時，持續改革完善

ＬＰＲ，著重提高ＬＰＲ報價質量，更好發揮利率自律機制作用，維護理性有序競爭秩序，暢通

利率傳導渠道，為經濟回升向好和高質量發展營造良好的貨幣金融環境。



＊將７天期逆回購操作改為固定利率的數量招標＊



《報告》稱，近期，人行調整公開市場操作招標方式，強化了公開市場７天期回購操作利率

的主要政策利率屬性。《報告》指出，考慮到公開市場７天期逆回購操作利率已基本承擔起主要

政策利率的功能，不宜頻繁變化擾亂政策訊號，故人行需要與一級交易商做好事前溝通，摸清不

同價位的需求情況，以便確定合意的操作數量。隨著金融市場發展、流動性管理更趨複雜，這一

溝通成本也愈發增大，有時還會出現合意數量與穩定價格二者沖突的情況。在此背景下，將７天

期逆回購操作改為固定利率的數量招標，明示操作利率，有助於增強其政策利率地位，提高操作

效率，穩定市場預期。

近期，人行還增加了臨時正、逆回購操作，引導市場利率更好圍繞政策利率中樞平穩運行。

《報告》分析稱，此次增加臨時正、逆回購操作，流動性管理更為科學、規範，操作精細化水平

進一步提高。其中，臨時逆回購提供流動性，臨時正回購回收流動性，目前由人行擇機操作，二

者搭配使用可實現流動性雙向調節，更好平抑稅期、季末考核等因素對流動性的擾動。

業內專家分析認為，增加午後臨時正、逆回購操作，利率分別為７天期逆回購操作利率減

２０個基點、加５０個基點，在不改變現有利率走廊格局的情況下，既保持足夠的彈性和靈活性

，又有利於引導市場利率更好圍繞政策利率中樞平穩運行，增強７天期逆回購操作利率作為主要

政策利率的作用。

