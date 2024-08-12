【政策風向】人行：密切關注發達經濟體貨幣政策動向，應對挑戰

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》人民銀行９日發布《２０２４年第二季度

中國貨幣政策執行報告》，提出將密切關注主要發達經濟體貨幣政策動向，實施好穩健的貨幣政

策，合理有效應對外部挑戰，為實體經濟高質量發展營造良好的貨幣金融環境。



＊主要發達經濟體政策利率或高位回落，對新興市場或帶來影響＊



報告稱，今年以來，美國通貨膨脹讀數已明顯回落，經濟前景和勞動力市場也有所變化，美

聯儲貨幣政策面臨轉向。美聯儲具體降息時點還會依賴於未來數據變化。一方面，美國經濟韌性

賦予美聯儲更多觀察時間；另一方面，當前地緣政治風險猶存，若未來國際供應鏈受阻、運輸成

本上升等問題再現，不排除大宗商品價格上漲帶動美國通脹反彈。「主要發達經濟體貨幣政策轉

向對新興市場經濟體的外溢影響值得關注。」報告提出，近期，歐央行、英格蘭銀行已先後降息

，美聯儲降息預期升溫，未來主要發達經濟體政策利率可能由高位逐步回落，對新興市場經濟體

也可能帶來影響。



＊發達經濟體與新興市場之間利差收窄，貨幣匯率貶值壓力趨緩＊



報告認為，一方面，全球流動性環境趨於改善，總體上有利於緩解新興市場經濟體外部壓力

。宏觀層面，發達經濟體與新興市場經濟體之間利差逐步收窄，新興市場經濟體資本外流和貨幣

匯率貶值壓力趨於緩解。微觀層面，發達經濟體降息後，新興經濟體外幣融資的利息支出將隨之

下降，償債壓力也會有所減輕。

另一方面，國際金融市場可能出現相應調整。從歷史經驗看，在全球流動性面臨拐點時，國

際金融市場通常會出現一定程度的波動，投資者情緒變化對金融資產定價也會產生影響。近期，

主要國際金融市場已呈現出不同程度的波動跡象。

