【政策風向】人行：完善住房租賃金融支持體系，支持存量房去庫存

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》人民銀行發文稱，未來隨著房地產市場定

價趨於理性，租賃需求進一步釋放，租售比持續改善回升，住房租賃企業運營能力不斷提升，住

房租賃市場實現商業化可持續發展是有基礎的。下階段，要繼續發揮好支持政策對住房租賃產業

的推動作用，完善住房租賃金融支持體系，同時，充分調動市場化機構的積極性，通過更多社會

資金的投入，建立可持續發展的商業模式，支持存量商品房去庫存，助力推動房地產行業轉型發

展。



＊通過盤活存量去庫存培育住房租賃產業＊



文章稱，當前中國住房租賃產業仍處於起步階段，房地產市場也處在調整的特殊時期，需要

發揮金融和其它政策合力，通過盤活存量去庫存培育住房租賃產業。《報告》認為，目前中國住

房租賃業務仍處於起步階段，市場發展模式還在探索階段。人行及時推出保障性住房再貸款新工

具，支持企業批量收購存量住房用作保障性住房，能比較快地形成規模效應，同時多地也在財稅

、土地、配套設施等方面提供政策支持，這些都能起到降低企業成本、增強產業商業可持續性的

作用。

截至６月末，金融機構已發放２４７億元人民幣租賃住房貸款，保障性再貸款餘額為１２１

億元，後續貸款投放有望進一步加快。業內人士認為，有了這些金融和地方財政政策的支持，未

來隨著住房租賃企業經營能力提升和市場商業化有效運轉，住房租賃市場將迎來更廣闊空間，長

期看也能促進房地產業發展模式有序轉型。

《報告》認為，未來隨著房地產市場定價趨於理性，租賃需求進一步釋放，租售比持續改善

回升，住房租賃企業運營能力不斷提升，住房租賃市場實現商業化可持續發展是有基礎的。下階

段，要繼續發揮好支持政策對住房租賃產業的推動作用，完善住房租賃金融支持體系，同時，充

分調動市場化機構的積極性，通過更多社會資金的投入，建立可持續發展的商業模式，支持存量

商品房去庫存，助力推動房地產行業轉型發展。

