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AH股新聞

12/08/2024 09:46

《駐京專電》金監總局：二季度商業銀行不良貸款率降至１﹒５６％

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》國家金監總局發布２０２４年二季度銀行
業保險業主要監管指標數據情況。數據顯示，２０２４年二季度末，商業銀行不良貸款餘額
３﹒３萬億元（人民幣．下同），較上季末減少２７２億元；商業銀行不良貸款率１﹒５６％，
較上季末下降０﹒０３個百分點。
　
＊上半年商業銀行淨利潤１﹒３萬億，同比增０﹒４％＊
　
　　２０２４年上半年，商業銀行累計實現淨利潤１﹒３萬億元，同比增長０﹒４％。平均資本
利潤率為８﹒９１％，較上季末下降０﹒６５個百分點。平均資產利潤率為０﹒６９％，較上季
末下降０﹒０５個百分點。
　　２０２４年二季度末，商業銀行貸款損失準備餘額為７萬億元，較上季末增加１０４０億元
；撥備覆蓋率為２０９﹒３２％，較上季末上升４﹒７８個百分點；貸款撥備率為３﹒２６％，
較上季末基本持平。
　　２０２４年二季度末，商業銀行（不含外國銀行分行）資本充足率為１５﹒５３％，較上季
末上升０﹒１個百分點；一級資本充足率為１２﹒３８％，較上季末上升０﹒０４個百分點；核
心一級資本充足率為１０﹒７４％，較上季末下降０﹒０２個百分點。
　　２０２４年二季度末，商業銀行流動性覆蓋率為１５０﹒７％，較上季末下降０﹒１４個百
分點；淨穩定資金比例為１２５﹒９２％，較上季末上升０﹒５９個百分點；流動性比例為
７２﹒３８％，較上季末上升３﹒７２個百分點；人民幣超額備付金率１﹒７２％，較上季末上
升０﹒０２個百分點；存貸款比例（人民幣境內口徑）為８０﹒５９％，較上季末上升１﹒７８
個百分點。
　　２０２４年二季度末，銀行業金融機構用於小微企業的貸款（包括小微型企業貸款、個體工
商戶貸款和小微企業主貸款）餘額７８萬億元，其中單戶授信總額１０００萬元及以下的普惠型
小微企業貸款餘額３２萬億元，同比增長１７﹒１％。

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