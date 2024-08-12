《駐京專電》金監總局：二季度商業銀行不良貸款率降至１﹒５６％

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》國家金監總局發布２０２４年二季度銀行

業保險業主要監管指標數據情況。數據顯示，２０２４年二季度末，商業銀行不良貸款餘額

３﹒３萬億元（人民幣．下同），較上季末減少２７２億元；商業銀行不良貸款率１﹒５６％，

較上季末下降０﹒０３個百分點。



＊上半年商業銀行淨利潤１﹒３萬億，同比增０﹒４％＊



２０２４年上半年，商業銀行累計實現淨利潤１﹒３萬億元，同比增長０﹒４％。平均資本

利潤率為８﹒９１％，較上季末下降０﹒６５個百分點。平均資產利潤率為０﹒６９％，較上季

末下降０﹒０５個百分點。

２０２４年二季度末，商業銀行貸款損失準備餘額為７萬億元，較上季末增加１０４０億元

；撥備覆蓋率為２０９﹒３２％，較上季末上升４﹒７８個百分點；貸款撥備率為３﹒２６％，

較上季末基本持平。

２０２４年二季度末，商業銀行（不含外國銀行分行）資本充足率為１５﹒５３％，較上季

末上升０﹒１個百分點；一級資本充足率為１２﹒３８％，較上季末上升０﹒０４個百分點；核

心一級資本充足率為１０﹒７４％，較上季末下降０﹒０２個百分點。

２０２４年二季度末，商業銀行流動性覆蓋率為１５０﹒７％，較上季末下降０﹒１４個百

分點；淨穩定資金比例為１２５﹒９２％，較上季末上升０﹒５９個百分點；流動性比例為

７２﹒３８％，較上季末上升３﹒７２個百分點；人民幣超額備付金率１﹒７２％，較上季末上

升０﹒０２個百分點；存貸款比例（人民幣境內口徑）為８０﹒５９％，較上季末上升１﹒７８

個百分點。

２０２４年二季度末，銀行業金融機構用於小微企業的貸款（包括小微型企業貸款、個體工

商戶貸款和小微企業主貸款）餘額７８萬億元，其中單戶授信總額１０００萬元及以下的普惠型

小微企業貸款餘額３２萬億元，同比增長１７﹒１％。

