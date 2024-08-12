《Ａ股動向》內地機構８月密集調研醫藥生物、電子行業

《經濟通通訊社１２日專訊》東方財富Ｃｈｏｉｃｅ數據顯示，截至８月１１日，８月以來

內地券商機構共調研了１０７家Ａ股上市公司。從行業分布看，醫藥生物、電子、機械設備的上

市公司被調研最多，分別有１６家、１５家、１３家，隨後是計算機、汽車、基礎化工等行業。

具體來看，８月以來接待機構調研數量最多的上市公司分別是九號公司

（滬：６８９００９）（３２８家）、華銳精密（滬：６８８０５９）（２３６家）、分眾傳媒

（深：００２０２７）（１８４家）。此外，樂歌股份、湯臣倍健、中際旭創、百濟神州、容百

科技、威勝信息、塔牌集團也均在本月被超過１００家機構調研。

而隨著半年報、調研信息的出爐，券商分析師也對股票評級進行調整。８月以來，有７隻Ａ

股股票被券商上調評級，２隻被下調。具體來看，景旺電子（滬：６０３２２８）、中國移動

（滬：６００９４１）、安琪酵母（滬：６００２９８）、兆馳股份（深：００２４２９）、塔

牌集團（深：００２２３３）、天士力（滬：６００５３５）、長高電新（深：００２４５２）

被分析師上調評級，原因主要是上半年業績穩步增長或盈利修復。而華明裝備

（深：００２２７０）、拉卡拉（深：３００７７３）被券商下調評級。（ｌｃ）

